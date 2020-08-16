Київ і ще 10 областей не готові до ослаблення карантину

В той час, як у Києві та двох областях зайнято понад 50% ліжок для пацієнтів з COVID-19, станом на 16 серпня Київ та 10 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину і не можуть перейти на наступний етап зняття обмежень.

Про це зазначається в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Показником нових випадків на 100 тисяч населення за останній день не відповідають Київ, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Чернівецька області.

Показником заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих коронавірусом не відповідає Київ, Львівська та Чернівецька область.

При цьому всі області відповідають показникам кількості тестувань на 100 тис. населення.

Показники для ослаблення протиепідемічних заходів станом на 16.08.2020. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українські Новини, в Україні за добу 1 637 нових випадків коронавірусу.

Тим часом київські лікарні готують до другої хвилі коронавірусу.

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