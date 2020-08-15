У ЗСУ падає кількість нових випадків коронавірусу

У Збройних силах коронавірусом хворіє 401 людина, за минулу добу, 14 серпня, зареєстровано 35 нових випадків захворювання, в той час, як у Києві рекордні 232 нових випадки COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби командування Медичних сил Збройних сил в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Станом на 10:00 15 серпня у Збройних Силах України гострої респіраторної хворобою COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 401 людина. Всього за час пандемії одужали 762 людини, летальних випадків - 6", - сказано в ньому.

На ізоляції (у тому числі самоізоляція) знаходиться 713 осіб.

За минулу добу зареєстровано 35 нових випадків захворювання коронавірусом.

Зокрема, в установи охорони здоров'я госпіталізовані 4 людини (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону - 2 військовослужбовців, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону - 1 військовослужбовець та 1 працівник Збройних сил), стан їх здоров'я задовільний.

На лікуванні вдома під спостереженням медичної служби перебуває 31 людина (Львівська область - 14 військовослужбовців та 3 працівника Збройних сил, Київська область - 1 військовослужбовець, Івано-Франківська область - 2 військовослужбовців, Вінницька область - 4 військовослужбовців, Одеська область - 3 військовослужбовців та Рівненська область - 2 військовослужбовців та 2 працівника Збройних сил).

Як повідомляли Українські Новини, 13 серпня в Збройних силах було зареєстровано 47 нових випадків захворювання коронавірусом.

12 серпня в ЗСУ зафіксували рекордну кількість нових випадків коронавірусу - захворіли майже 50 осіб.

Тим часом, в Україні третій день поспіль антирекорд за коронавірусу: 1847 нових випадків.