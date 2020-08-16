Долар продовжить знижуватися. Експерт дав прогноз курсу на тиждень

І поки долар в обмінниках продовжує плавно падати третій тиждень поспіль, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,0/27,3 гривень, а долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,1 гривень.

Про це РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

За словами аналітика, за минулий тиждень курс долара до гривні знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,9-1,0%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,68 до 27,41 гривень (-1,0%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 27,60/27,62 до 27,32/27,34 (-1,0%).

Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 27,52/27,75 до 27,27/27,51 (-0,9%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою розширився з 0,8% до 0,9%.



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