Долар продовжить знижуватися. Експерт дав прогноз курсу на тиждень

І поки долар в обмінниках продовжує плавно падати третій тиждень поспіль, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,0\/27,3 гривень, а долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,1 гривень. Про це РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі. За словами аналітика, за минулий тиждень курс долара до гривні знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,9-1,0%. Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,68 до 27,41 гривень (-1,0%). Попит\/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 27,60\/27,62 до 27,32\/27,34 (-1,0%). Середні курси купівлі\/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 27,52\/27,75 до 27,27\/27,51 (-0,9%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою розширився з 0,8% до 0,9%.Як повідомляли Українські Новини, міністр фінансів розповів, чи чекати в Україні долар по 30. Крім того, як пандемія COVID-19 відіб'ється на курсі долара.