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14 серпня 2020, пʼятниця, 22:27 6
Події 2020-08-14T23:15:01+03:00
Українські Новини
Біля Одеського нафтопереробного заводу спалахнула пожежа

Біля Одеського нафтопереробного заводу спалахнула пожежа

Ольга Фандорина
ДСНС України, пожежна небезпека, Пожежонебезпека
Пожежа в Одесі. Фото: Думская
Пожежа в Одесі. Фото: Думская

У той час, як в Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки, сильна пожежа сталася в районі Одеського нафтопереробного заводу в Одесі.

Про це повідомило видання Думская.

За його даними, в результаті пожежі в районі Пересипу в місті зібралися великі автомобільні затори в обидва боки руху.

Пізніше видання повідомило з посиланням на очевидців, що це горить завод із перероблення вторинної сировини на Шкодовій горі. Чорний дим підіймається з пустирів навколо Одеського НПЗ на вапняній вулиці, на місці присутні кілька екіпажів патрульної поліції. Пожежників поки не видно, зазначає видання.

Також повідомляється, що пресслужба обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій не виходить на зв'язок. Зібралися великі затори на Пересипу, спуску Маринеско, Балківській та інших вулицях, які ведуть в бік селища Котовського або у зворотному напрямку.

Причиною стали кілька ДТП і великий трафік, звичний для вечора п'ятниці.

Раніше Українські Новини повідомляли, у справі про пожежу в одеському коледжі з'явилися двоє нових підозрюваних: завідувач денного відділення економіки і підприємництва коледжу і колишній заступник директора з адміністративно-господарської роботи.

Правоохоронці назвали офіційну причину пожежі в Одеському коледжі - несправність електропроводки або побутових електроприладів.

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