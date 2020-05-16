Пожежа в Одеському коледжі. У справі з'явилися двоє нових підозрюваних

По справі про пожежу в Одеському коледжі по вул. Троїцькій, яка сталася в грудні 2019 року і забрала життя 16 людей, повідомили про підозру ще двом особам. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Одеської прокуратури.

Так, повідомляється, що завідуючу денним відділенням економіки і підприємництва коледжу та колишнього заступника директора з адміністративно-господарської роботи підозрюють у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, внаслідок чого виникла пожежа.

Крім того, керівнику коледжу та завідуючої господарством учбового корпусу вручено повідомлення про зміну підозри.

В даний час ці особи перебувають під домашнім арештом.

Як повідомляли Українські Новини, Державна служба України з надзвичайних ситуацій почала перевірку протипожежного захисту установ з масовим перебуванням людей.

Заводський районний суд Миколаєва відправив під нічний домашній арешт раніше звільненого голову Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області Віктора Федорчака.