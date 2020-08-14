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14 серпня 2020, пʼятниця, 21:52 18
Суспільство 2020-08-14T23:15:01+03:00
Українські Новини
Вночі в Україні похолодає до осінніх температур: погода на вихідні

Вночі в Україні похолодає до осінніх температур: погода на вихідні

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз погоди, Погода на вихідних
Погода в Україні. Фото: Валерія Назаренко
Погода в Україні. Фото: Валерія Назаренко

В Україні на вихідних буде комфортна спекотна погода. У суботу, 15 серпня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 11 ...+ 13 градусів, вдень + 21 ...+ 23 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7 ... +13 градусів, вдень +20 ... +27 градусів.

У Карпатах вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +7 ... +12 градусів, вдень +18 ... +23 градуси.

У Моршині вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +22...+24 градуси.

У Трускавці вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +22...+24 градуси.

У Сваляві вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +25...+27 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +19...+25 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +20...+26 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+14 градусів, вдень +19...+25 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+16 градусів, в Одеській області до +18 градусів, удень +21...+27 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +21...+26 градусів.

В Ялті без опадів. Температура вночі +13...+15 градусів, вдень +23... +25 градусів.

14 серпня о 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23...+24 градуси, у Дніпрі біля Києва +22 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з прогнозом погоди в останній місяць літа можливі навіть заморозки.

Тим часом, синоптик дав попередній прогноз на осінь, згідно з яким на українців чекає аномально холодний жовтень.

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