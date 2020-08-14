Мінцифри закликало білоруських IТ-шників влаштовуватися на роботу в Україні

Міністерство цифрової трансформації закликає білоруських ІТ-фахівців влаштовуватися на роботу в Україні через проблеми з інтернетом у Білорусі.

Про це віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Уже шосту добу поспіль Білорусь переживає одну з найглибших політичних криз у своїй історії. В зоні ризику опинилася найбільш прогресивна сфера бізнесу країни - IТ-сектор, який кілька років поспіль активно розвивався і забезпечував до 10% ВВП країни ", - написав він.

Федоров підкреслив , що останні серйозні обмеження з доступом до мережі Інтернет, мобільним зв'язком та систематичні перебої в роботі банківської системи змушують IТ-компанії Білорусі шукати можливості для переїзду до інших країн.

Вони вимушені це робити, щоб зберегти свій бізнес, своїх клієнтів і далі виконувати обов'язки.

Федоров вказав, що разом з українським IТ-бізнесом Мінцифри готове для комфортного переїзду IТ- компаній і фахівців в Україну.

Указано, що українські IТ-компанії можуть запросити до себе на роботу такого іноземця.

"Серед документів він (іноземець) надає компанії тільки копії свого паспорта з завіреним перекладом і кольорове фото 3,5х4,5. Потім компанія звертається із заявою в Центр зайнятості, до якого додає копії паспорта іноземця, фото і проєкт трудової угоди з ним. Протягом 5-7 днів Центр зайнятості видає такий дозвіл", - додав міністр.

Згідно з повідомленням, іноземець може легально проживати і працювати в Україні.

Цим механізмом може скористатися будь-який іноземний фахівець незалежно від рівня кваліфікації.

"Крім того, за підтримки уряду ми також забезпечили можливість іммігрувати в Україну 5 тис. висококваліфікованих ІТ-фахівців ", - вказав Федоров.

Вони можуть отримати посвідку на проживання і роботу в Україні протягом 10 років.

"Імміграція в рамках квот дозволяє іноземним IТ-фахівців працевлаштуватися на тих же умовах, що і громадяни України. Чи не прив'язуватися до конкретних термінів перебування в нашій країні і до конкретного місця роботи або посади. Також вони можуть стати приватними підприємцями й іммігрувати в Україну разом зі своїми сім'ями ", - додав Федоров.

Міністр підкреслив, що в Україні зареєструвати, внести зміни або закрити підприємницьку діяльність можна повністю онлайн; повідомлення про реєстрацію юридичної особи з'явиться в кабінеті користувача і буде направлено електронною поштою.

"5 тис. квот розподілені по областях України, в яких зосереджена найбільша кількість IТ-компаній. Дніпропетровська, Одеська та Львівська області можуть залучити по 600 іноземних фахівців, Харківська - 700, а місто Київ отримав 2,5 тис. квот ", - написав Федоров.

Щоб скористатися квотами, іноземні фахівці, які вже живуть в Україні, повинні подати свої документи до територіального підрозділу Державної міграційної служби за місцем своєї реєстрації.

"Я, солідарний з технологічним бізнесом Білорусі, звернувся до влади з відкритим листом. Солідарний у тому, що стартапи не народжуються в атмосфері страху і насилля. Бізнес народжується, зростає і процвітає в атмосфері свободи і відкритості. Хай живе Білорусь! "- додав Федоров.

Як повідомляли Українськi Новини, в той час, як в Україні середня зарплата в країні впала, середня зарплата IT- фахівців зросла.

Так, середня зарплата Senior в Києві досягла $ 4000, на керівних посадах - до більш ніж $ 5000.