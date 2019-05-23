YouTube змінить принцип відображення кількості підписників на каналах

Наразі всі власники каналів на YouTube з понад 1000 підписниками бачать, що кількість їх підписників по-різному відображається в різних місцях у повних і мобільних додатках відеохостингу. Тому YouTube почне показувати скорочений номер підписників на всіх загальнодоступних поверхнях платформи.

Про це йдеться в повідомленні у блозі відеохостингу YouTube.

Зміни набудуть чинності з серпня 2019 року.

"В деяких випадках кількість підписників скорочується (наприклад, 133k), а в інших місцях ми відображаємо повну кількість (наприклад, 133,017)", - пояснили проблему в YouTube.

Нововведення прийняті для забезпечення більшої узгодженості скрізь, де кількість підписників відображається публічно.

"Треті особи, які використовують API-сервіси YouTube, також отримують доступ до тих же цифр, які ви бачите на YouTube. Власники раніше зможуть бачити їх точну кількість підписників у YouTube Studio", - уточнили розробники.

На сервісі пояснили, що для каналів з кількістю підписників менше 1000 буде відображатися точний (не скорочений) лічильник. Як тільки канал пройде етап 1000 підписників, публічні цифри почнуть скорочуватися.

Як повідомляли Українські Новини, "дизлайки" під відео на YouTube можуть зникнути.

Також YouTube відключив монетизацію на каналах, які пропагують відмову від вакцинації.

Тим часом через педофілів YouTube відключить коментарі для відео, на яких є діти.