Фільм-тріумфатор Каннського кінофестивалю виходить у прокат в Україні

Корейський трагікомічний трилер "Паразити", фільм-тріумфатор Каннського кінофестивалю, який яскраво стартував 14 травня, володар "Золотої пальмової гілки" виходить в український прокат 1 серпня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Артхаус Трафік", передають Українські Новини.

Стрічка Пон Джун Хо побудована навколо сім'ї чотирьох безробітних, чиє життя не обіцяє їм райдужних перспектив. Ситуація змінюється, коли старшому синові пропонують високооплачуваний підробіток репетитором. За допомогою сестри він робить фальшиві документи про освіту та приходить до розкішного маєтку заможного бізнесмена. Справивши гарне враження, старший син дізнається про ще одну відкриту вакансію, і у нього з'являється дуже незвичайний план з працевлаштування сестри.

Світова прем'єра "Паразитів" відбулася в рамках основної програми Каннського кінофестивалю, де фільм став лауреатом "Золотої пальмової гілки". Після показу глядачі влаштували фільму 15-хвилинну овацію стоячи. Фільм також отримав найвищу оцінку в традиційному рейтингу кінопреси від журналу Screen Daily. "Паразити" користувалися приголомшливим успіхом і на батьківщині, обійшовши за касовими зборами у перший вікенд "Аладіна" та "Ґодзіллу".

Пон Джун Хо – перший корейський режисер, відзначений головною нагородою Канн. Ця нагорода збігласяз 100-ю річницею існування корейського кінематографа. На його рахунку 7 повнометражних фільмів, премії Сан-Себастьяна та Азіатської кіноакадемії. В першу чергу режисер знайомий українським глядачам за корейсько-американською фантастичною драмою "Окча", знятою для Netflix та номінованою на "Золоту пальмову гілку", та захоплюючим бойовиком-антиутопією "Снігобур" з ТільдоюСвінтон та Крісом Евансом.

Пон Джун Хо описує "Паразитів" як "комедію без клоунів і трагедію без злодіїв". Також режисер підкреслив небезпеку спойлерів для сприйняття сюжету, і наполегливо попросив глядачів фільму утриматися від розкриття деталей сюжету в соціальних мережах. "З щирою повагою я звертаюся до вас: коли ви будете писати відгук на цей фільм, будь ласка, утримайтеся від розкриття подій, які розгортаються після того, як брат і сестра починають працювати репетиторами. Ваша тактовна стриманість стане прекрасним подарунком для глядачів і команди, яка створювала це кіно. Я покірно благаю вас ще раз – будь ласка, утримайтеся від спойлерів".

"Паразити" виходять в український прокат 1 серпня. Напередодні, 31 липня, в столичному кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver) відбудеться прем'єрний показ.

Також пройде серія спеціальних показів: 2 серпня в "Планеті кіно" (ТРЦ Блокбастер) і 4 серпня в кінотеатрі "Жовтень". В "Планеті кіно" і "Жовтні" покази пройдуть на мові оригіналу з українськими субтитрами.

Кадри з фільму "Паразити". Фото: "Артхаус Трафік"

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