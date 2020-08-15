В Україну йде антициклон Emil: синоптик попередила про повернення пекельної спеки

Після приходу на Маковія (Медовий Спас) комфортної погоди, така ж тенденція продовжиться і найближчими днями. Але за прогнозом погоди на наступний тиждень, в Україну повернеться пекельна спека.

Про це написала в соціальній мережі Facebook синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, 15 і 16 серпня в Україні погоду визначатиме антициклон Emil, завдяки якому практично не буде дощів. Винятком буде лише можлива гроза в Прикарпатті в суботу.

"У неділю на північному сході - Сумщина, Харківщина, Чернігівщина - збільшиться хмарність та можливі локальні невеликі дощі. Температура повітря 24-28 градусів. На півночі і сході в суботу буде свіжо, 19-24 градуси. А ось вже в неділю потеплішає до 23-27 градусів. Врахуйте, що ночі вже явно прохолодні. Найближча мінімальна температура повітря у східних і північних областях 9-13 градусів ", - написала Діденко.

Синоптична карта

У Києві завтра і післязавтра антициклон забезпечить чудову сонячну, з красивими хмарами, погоду. Свіже буде в суботу, близько 23 градусів, а в неділю потеплішає до +25-27 градусів.

Синоптик додала, що на наступному тижні в Україну знову повернуться 30 градусів і навіть вище.

Погода в Києві на найближчі 2 тижні від МЕТЕОПРОГ.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з прогнозом погоди в останній місяць літа можливі навіть заморозки.

Тим часом, синоптик дав попередній прогноз на осінь, згідно з яким на українців чекає аномально холодний жовтень.