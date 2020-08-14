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14 серпня 2020, пʼятниця, 15:52 6
Бізнес 2020-08-14T17:30:03+03:00
Українські Новини
Компанії Коломойського в США отримали кредити через "коронакризу"

Компанії Коломойського в США отримали кредити через "коронакризу"

Валерия Драгомирова
Коломойський Ігор, Геннадій Боголюбов, Ігор Коломойський, кредит США
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский

П'яти американським компаніям, які належать українським магнатам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову, яких звинувачують у відмиванні грошей для купівлі американських активів, затвердили кредитування на суму в 13,3 мільйона доларів США через федеральну програму, спрямовану на збереження робочих місць під час пандемії коронавірусу. 

Про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на дані Міністерства фінансів США.

Компанії CC Metals & Alloys, Felman Production, Felman Trading Americas, Optima Management Group і Optima 777 були одними з понад 600 тисяч американських підприємств, яким схвалили кредит в розмірі не менше ніж 150 тисяч доларів США за спеціальною федеральною програмою (відомої в США під назвою Paycheck Protection Program).

Згідно з даними Міністерства юстиції, ці українці разом зі своїми американськими партнерами Уріель Лабером і Мардохеєм Корфом контролюють компанії CC Metals & Alloys, Felman Production, Felman Trading Americas, Optima Management Group, і Optima 777.

Згідно з даними, 14 квітня компанії CC Metals & Alloys затвердили кредит на суму від 2 до 5 мільйонів доларів для підтримки 145 робочих місць.

1 липня CC Metals & Alloys тимчасово закрилася через пандемію коронавируса, йдеться в пресрелізі компанії.

Felman Production, виробник сплавів в Вірджинії, отримав позику від 1 до 2 мільйонів доларів для підтримки майже 100 робочих місць. Українські магнати і їх американські партнери інвестували десятки мільйонів доларів в Felman Production з моменту придбання компанії після її банкрутства в 2006 році. Через своїх адвокатів Корф і Лабер кажуть, що їх інвестиції допомогли відродити приходять "в занепад" промислові активи США.

Компанії Felman Trading Americas, яку, за даними Міністерства юстиції США, заснували Корф і Лабер, щоб приховати право власності магнатів, схвалили позику в розмірі від 350 тисяч до 1 мільйона доларів США.

У пресслужбі Корфа і лабері відмовилися сказати, скільки з прийнятих позик (13,3 мільйона доларів) отримали їх компанії.

Кредити з низькими відсотками за спеціальною програмою, яку в США знають за абревіатурою PPP, покликані допомогти працівникам різних підприємств під час пандемії. Критики кажуть, що позики отримували деякі компанії з хорошими зв'язками або ті, що добре фінансуються.

Як повідомляли Українські Новини, в США  агенти ФБР обшукали офіс компанії Коломойського

Крім того,  Коломойський відповів на звинувачення США  у відмиванні коштів "Приватбанку. За його словами, всі кошти, про які говорить американське відомство, були інвестовані з власних доходів.

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