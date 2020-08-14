Аскольд, Луна, Арес і Дарій. Як називали дітей в Києві та області в 2020 році

В той час, як стало відомо, що Міністерство соціальної політики може переглянути рішення про монетизацію "пакунків малюка" , було опубліковано найпопулярніші і незвичайні імена для дітей в Києві та Київській області в першій половині 2020 року. Про це повідомляє Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м.Київ).

Одним з найпопулярніших імен в Києві вже не перший рік залишається жіноче ім'я Софія.

Крім нього, до списку популярних імен в столиці України потрапили такі жіночі імена: Поліна, Марія, Анна, Анастасія, Кіра.

Серед чоловічих імен найпопулярніші в Києві: Максим, Олександр, Марк, Матвій, Тимофій, Михайло.

У Київській області найпопулярнішими жіночими іменами стали: Анна, Анастасія, Валерія, Вероніка, Вікторія, Єва, Марія, Мілана, Олександра, Поліна, Софія, Соломія, Уляна.

А чоловічими: Андрій, Артем, Богдан, Владислав, Дмитро, Денис, Захар, Іван, Ілля, Матвій, Марк, Максим, Назар, Олександр, Роман, Тимофій, Тимур.

Крім поширених і звичних імен, молоді батьки називали своїх дітей і досить незвичайними і рідкісними іменами.

Наприклад, в Києві в першій половині року дівчаток нарікали: Аделіна, Теона, Квітослава, Пелагея, Парасковія, Ядвіга, Лілі, Айна, Сарра Яец, Праміла, Лавінія, Ясна, Забава, Ілектра, Берліна, Мілада, Ярина, Владіана, Михайлина, Аріель.

Серед незвичайних чоловічих імен новонароджених у Києві: Северин, Гаррі, Елезар, Кіпрян, Дорофей, Гедеон, Яросвіт, Харлампій, Аскольд, Ангел, Дарій, Лукас, Влас, Дем'ян, Антип, Оскар, Маркус.

А в Київській області відтепер є Арес, Ясон, Шахран, Азарія , Марцеліна, Авнер, Луна і Лучіан.

Як повідомляли Українські новини, у 2020 році найпопулярнішими іменами в Україні стали Артем і Софія .

Також в 2019 році в Україні народилися Граф, Попелюшка і Спартак .