подписаться на рассылку
24.05 24.45
26 27.1
˟
19 января 2020, воскресенье, 08:36 144
Общество 2020-01-19T08:46:53+02:00
Українські Новини
Граф, Золушка и Дьйомерси: какие имена родители выбирали для детей в 2019

Граф, Золушка и Дьйомерси: какие имена родители выбирали для детей в 2019

Ярина Вацяк
Дети, Уровень рождаемости, рождаемость в Киеве, самые популярные имена, Самые необычные имена, Имена
Самые популярные имена-2019. Фото: Минюст
Самые популярные имена-2019. Фото: Минюст

В Киеве в 2019 году родители чаще всего для своих новорожденных дочерей выбирали имена - Саломия, Мария, Варвара, Милана, Арина; для мальчиков - Александр, Дмитрий, Матвей, Марк.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центрального межрегионального управления Минюста, которое подготовило статистику самых популярных имен, которыми украинцы называют своих детей.

Следовательно, в 2019 году в Киеве 32634 малыша получили свои первые документы - свидетельства о рождении, в Киевской области выдали 14 361 документ, а в Черкасской - 7672.

В Черкасской области среди имен для новорожденных малышей лидируют - Вероника, Ева, Виктория, Анна и Диана; для мальчиков - Богдан, Максим, Тимофей, Назар и Иван.

Что касается Киевской области, то в лидеры выбились имена: Ангелина, Алиса, Валерия, Екатерина, Мирослава, Соломия и София. Для мальчиков: Денис, Егор, Захар, Макар, Назар, Олег и Роман.

Также существует тренд на редкие имена для детей. В частности, родители выбирали для своих детей имена

в Киеве:

женские - Ореста, Фрота, Аннаель, Влана, Агата, Глафира, Герда, Фиона, Фея;

мужские - Феликс, Савватий, Ангел, Димитр, Илай, Спартак.

в Киевские области:

женские: Агуник, Хаул, Дьйомерси, Лаян, Орияна;

мужские: Азарий, Алимп, Алихан, Вильдан, Довуд, Стратон, Робин, Умут.

в Черкасской области:

женские - Золушка, Ия, Лада, Марселина, Севиль, Теона;

мужские - Брайан, Граф, Исай, Нелей.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве за 31 декабря и ночь 1 января на свет появилось 62 младенца. По данным ведомства, за указанный период на свет появились 33 девочки и 29 мальчиков. Среди них — две двойни.  Кроме того, Киев стал лидером по количеству новорожденных в Украине с начала 2019 года по состоянию на август.

В 2018 Минюст также обнародовал список самых необычных и популярных имен

 

Больше новостей о: Дети Уровень рождаемости рождаемость в Киеве самые популярные имена Самые необычные имена Имена

Позор и дно: жители Подола вызверились на полицию,...
В Китае зафиксировали самую низкую рождаемость за ...
Новогоднее чудо: сколько младенцев родилось в Киев...
Свастик и Василина: какие имена дают киевские роди...
Обострение на Донбассе: боевики убили украинского военного, еще 10 ранены
Сегодня возле аэропорта "Борисполь" ограничат движение из-за почтения памяти погибших в авиакатастрофе в Иране
Новости
В аэропорту "Запорожье" три рейса отменили и шесть задерживаются 10:24
Пенсионеры вынуждены платить полную сумму: что не так с монетизацией субсидий 09:36
В Греции произошло сильное землетрясения: в Афинах рухнули несколько зданий 09:03
Граф, Золушка и Дьйомерси: какие имена родители выбирали для детей в 2019 08:36
Обострение на Донбассе: боевики убили украинского военного, еще 10 ранены 08:05
больше новостей
Посол Израиля рассказал в Раде как венгерские и украинские полицаи притащили его родственников на расстрел в Каменец-Подольском во время Холокоста 13:42
Гончарук. Фото: twitter.com/verkhovna_rada
Гончарук под крики "Ганьба" выступил в Раде 12:23
Зеленский угрожает Гончаруку "перезагрузить "Нефтегаз", если они начислят себе премию в $29 млн 21:02
В Британии многодетный отец обнаружил рак полости рта во время выполнения домашнего задания с дочерью 19:50
МВД продлило сроки рассмотрения запроса о зарплате Авакова за декабрь 13:47
больше новостей
Детский коллектив отмечает 65-летие с участием мировой звезды 21:48
ГБР срочно вызывает Порошенко на допрос: опубликована повестка 12:11 Документ
Детективы НАБУ решили незаконно допросить 10 тысяч работников компании "Укрлендфарминг", - СМИ 11:59
Даже помощники депутатов получили в декабре зарплаты больше, чем по 100 тысяч гривен 07:07 Документ
Перевод из-за границы теперь можно получить сразу на карту: Приватбанк ввел новый сервис 14:57
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok