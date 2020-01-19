Граф, Золушка и Дьйомерси: какие имена родители выбирали для детей в 2019

В Киеве в 2019 году родители чаще всего для своих новорожденных дочерей выбирали имена - Саломия, Мария, Варвара, Милана, Арина; для мальчиков - Александр, Дмитрий, Матвей, Марк.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центрального межрегионального управления Минюста, которое подготовило статистику самых популярных имен, которыми украинцы называют своих детей.

Следовательно, в 2019 году в Киеве 32634 малыша получили свои первые документы - свидетельства о рождении, в Киевской области выдали 14 361 документ, а в Черкасской - 7672.

В Черкасской области среди имен для новорожденных малышей лидируют - Вероника, Ева, Виктория, Анна и Диана; для мальчиков - Богдан, Максим, Тимофей, Назар и Иван.

Что касается Киевской области, то в лидеры выбились имена: Ангелина, Алиса, Валерия, Екатерина, Мирослава, Соломия и София. Для мальчиков: Денис, Егор, Захар, Макар, Назар, Олег и Роман.

Также существует тренд на редкие имена для детей. В частности, родители выбирали для своих детей имена

в Киеве:

женские - Ореста, Фрота, Аннаель, Влана, Агата, Глафира, Герда, Фиона, Фея;

мужские - Феликс, Савватий, Ангел, Димитр, Илай, Спартак.

в Киевские области:

женские: Агуник, Хаул, Дьйомерси, Лаян, Орияна;

мужские: Азарий, Алимп, Алихан, Вильдан, Довуд, Стратон, Робин, Умут.

в Черкасской области:

женские - Золушка, Ия, Лада, Марселина, Севиль, Теона;

мужские - Брайан, Граф, Исай, Нелей.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве за 31 декабря и ночь 1 января на свет появилось 62 младенца. По данным ведомства, за указанный период на свет появились 33 девочки и 29 мальчиков. Среди них — две двойни. Кроме того, Киев стал лидером по количеству новорожденных в Украине с начала 2019 года по состоянию на август.

В 2018 Минюст также обнародовал список самых необычных и популярных имен.