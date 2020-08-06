В Минсоцполитики могут "передумать" монетизировать "пакеты малыша"

В Министерстве социальной политики могут пересмотреть решение монетизации программы "пакет малыша" в случае "определенных обстоятельств". Об этом в программе "Официальный разговор" на телеканале "Дом" сообщил первый заместитель министра социальной политики Евгений Котик.

Так, он сообщил, что переход на монетизированную форму программы связан с проблемами в тендерных заупках.

"Прежде всего отмечу, что именно социальная инициатива обеспечения "пакета малыша", которую ввели в 2018 году, является слишком важной. На 2020 год в государственном бюджете была предусмотрена соответствующая программа, а также расходы на нее. Поручено проведение тендерной закупки государственному учреждению "Профессиональные закупки". Но по решению Антимонопольного комитета этот тендер был отменен. Сейчас у нас произошла такая ситуация, когда сейчас в 8 регионах такие "пакеты" уже закончились", - сказал Котик.

Также он отметил, что еще в 4 регионах запасы уже на исходе.

"Поэтому надо было быстро принимать любое решение. Новый тендер займет еще месяца три, и реализация этого проекта будет достаточно длительной. Тем более, что многие родители обращали внимание на то, что они все хотели бы видеть монетизированного форму", - отметил он.

По словам заместителя министра, пилотный проект будет проводиться в течение 2020 и 2021.

Однако в случае определенных обстоятельств Министерство соцполитики оставило за собой право пересмотреть данное решение.

Также Котик отметил, что сумма в 5000 гривен была определена как максимальный предел стоимости "пакета малыша", которую будут выплачивать в полном размере на карту государственного Приватбанка.

Как сообщали Українські Новини, в Минсоцполитики объяснили, как будут контролировать деньги, которые выплатят вместо "пакета малыша".

Ранее в ЮНИСЕФ призвали Кабмин не менять "Пакет малыша" на деньги.