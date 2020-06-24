Артем и София стали самыми популярными именами в 2020. Какие еще имена выбирают детям

Министерство юстиции отмечает, что с начала 2020 года при регистрации детей чаще всего использовались имена Артем и София.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минюста в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Самыми популярными именами, которыми украинцы называли своих новорожденных детишек в 2020 году, стали Артем и София. В большинстве регионов эти имена были самыми распространенными в течение этого года", - говорится в нем.

Среди мужских имен при регистрации детей больше отдавали предпочтение таким, как Матвей, Максим, Давид, Никита, Михаил, Даниил, Богдан, Андрей, Александр, Иван и Василий.

Среди женских имен популярными оказались - Анастасия, Анна, Мария, Алиса, Виктория, Вероника, Полина и Луна.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году в Украине родилось около 310 тыс. детей.



Кроме того, пара из Ужгорода дала своему сыну имя Зеленский. Также в мае на Закарпатье детям давали имена: Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастиан, Жан, Прокоп.



Тем временем украинцы во время карантина чаще женятся, чем разводятся.