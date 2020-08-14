SkyUp планує відкрити продаж квитків в 10 міст з жовтня. Список напрямків

Після того, як авіакомпанія SkyUp почала продаж квитків з Києва в 14 міст на зимові рейси, український лоукостер також має намір відкрити продаж квитків з Києва, Харкова та Львова в 10 міст з 25 жовтня. український лоукостер також має намір відкрити продаж квитків з Києва, Харкова тав 10 міст з 25 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Зимова програма поповнилася новими напрямками і маршрутами з вильотом з Києва, Львова та Харкова. До раніше анонсованих європейських маршрутів з вильотом з Києва додаються нові і вже знайомі з вильотом не тільки зі столиці, а й з регіонів. Шрі-Ланка, ОАЕ, Ізраїль , Йорданія, Китай, Сербія, Швеція, Словаччина, Італія, Франція, Чехія... Стартуємо 25 жовтня" , - сказано в ньому.

Зазначається, що винятком стане маршрут "Київ - Дубай - Київ", рейси за яким розпочнуться з 26 вересня на вихідні, а з 25 жовтня рейси будуть здійснюватися 5 разів на тиждень (щопонеділка, щосереди, щочетверга, щосуботи і щонеділі).

Так, з Києва будуть здійснюватися рейси в Белград щовівторка і щоп'ятниці (від 1 213 гривень), в Братиславу - щочетверга і щонеділі (від 552 гривень), в Стокгольм - щовівторка і щоп'ятниці (від 1 516 гривень), в Амман - щосереди і щонеділі (від 3 277 гривень), в Коломбо - щопонеділка і щочетверга (від 13 691 гривень).

Зі Львова заплановані рейси в Дубай щосереди і щосуботи (від 4 110 гривень), в Неаполь - щопонеділка і щоп'ятниці (від 1 044 гривень), в Прагу - щовівторка, щочетверга і щонеділі (від 1 017 гривень), в Париж - щовівторка і щоп'ятниці (від 1 182 гривень), в Тель-Авів - щочетверга і щонеділі (від 2 845 гривень).

З Харкова будуть здійснюватися рейси до Праги щовівторка, щочетверга і щонеділі (від 1 692 гривень), в Дубай - щосереди і щосуботи (від 4 206 гривень), в Париж - щочетверга і щонеділі (від 1 912 гривень).

Як повідомляли Українськi Новини, SkyUp намір відкрити регулярний рейс з Києва в Стамбул з 25 вересня.

Крім того, SkyUp ввів формат триденних подорожей з проживанням у готелях. У скільки обійдеться уїк-енд.

Тим часом, Туреччина заборонила перевозити ручну поклажу понад 5 кг.