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26 червня 2020, пʼятниця, 12:47 8
Транспорт 2020-06-26T14:00:03+03:00
Українські Новини
Туреччина заборонила перевозити ручну поклажу понад 5 кг, – МАУ

Туреччина заборонила перевозити ручну поклажу понад 5 кг, – МАУ

Елизавета Кесельман
МАУ, Туреччина, авіаперевезення, перельоти, Ручна поклажа, боротьба з коронавірусом, Авіаперельоти
Ручна поклажа. Фото: pixabay
Ручна поклажа. Фото: pixabay

Держоргани Туреччини в перелік заходів для запобігання розповсюдженню коронавірусу під час авіаперельотів додали обмеження ручної поклажі в 5 кг, передає авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України", що планує в липні відновити рейси в 9 міст.

Про це йдеться в повідомленні МАУ, передають Українські Новини.

"Відповідно до вимогами державних органів Турецької Республіки, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19, для прискорення посадки/висадки пасажирів та запобігання їх скупчення, на рейсах МАУ, які виконуються в/з Туреччини до перевезення в ручній поклажі в салоні літака дозволена тільки невелика жіноча/чоловіча сумка, ноутбук/планшет, сумка з речами для немовляти", - сказано в ньому.

При цьому поклажа не повинна перевищувати вагу 5 кг та розміри 40х30х10 див.

Якщо ручна поклажа не перевищує безкоштовну норму перевезення, встановлену авіакомпанією МАУ, але не відповідає вимогам, встановленим державними органами Туреччини, ручну поклажу, необхідно буде безкоштовно здати у вантажний відсік літака.

Водночас до перевезення у вантажному відсіку заборонені документи, ліки, цінні речі, мобільні телефони та ноутбуки, батарейки, електронні сигарети, сірники і запальнички та інше.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 липня авіакомпанія Turkish Airlines має намір відновити рейси зі Стамбула до Києва, Львова і Одеси.

Крім того, Туреччина готова приймати туристів з України після 1 липня без проходження тестування та самоізоляції з дотриманням норм безпеки авіаперевізниками.

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