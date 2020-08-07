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07 серпня 2020, пʼятниця, 15:10 11
Транспорт 2020-08-07T16:45:02+03:00
Українські Новини
SkyUp планує запустити рейс Київ-Стамбул з вересня. Яка вартість квитків

SkyUp планує запустити рейс Київ-Стамбул з вересня. Яка вартість квитків

Елена Новикова
SkyUp, Авіарейс, Туреччина, Київ-Станбул
Авіакомпанія сAirlines. Фото: skyup.aero
Авіакомпанія сAirlines. Фото: skyup.aero

Авіакомпанія SkyUp має намір відкрити регулярний рейс з Києва в Стамбул з 25 вересня після того, як компанія ввела формат триденних подорожей з проживанням у готелях. Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії, передають Українські Новини.

"Плюс один новий напрям в карті регулярних польотів SkyUp Airlines. З вересня починаємо 3 рази на тиждень літати до Туреччини. Перший рейс відбудеться 25 вересня" , - сказано в ньому.

Зазначається, що рейси будуть виконуватися щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці.

Літаки прибуватимуть в новий міжнародний аеропорт "Стамбул".

Ціни на квитки стартують від 1 635 гривень в одну сторону без багажу.

Нагадується, що для подорожі в Туреччину потрібен поліс медичного страхування, який покриває витрати на лікування Covid-19 на території Туреччини.

Його можна придбати онлайн у туроператора або в аеропорту Туреччини.

Як повідомляли Українськi Новини, Туреччина заборонила перевозити ручну поклажу понад 5 кг.

Тим часом, у курортній Туреччині різко зросла кількість випадків захворювання на COVID-19

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