SkyUp планує запустити рейс Київ-Стамбул з вересня. Яка вартість квитків

Авіакомпанія SkyUp має намір відкрити регулярний рейс з Києва в Стамбул з 25 вересня після того, як компанія ввела формат триденних подорожей з проживанням у готелях. Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії, передають Українські Новини. "Плюс один новий напрям в карті регулярних польотів SkyUp Airlines. З вересня починаємо 3 рази на тиждень літати до Туреччини. Перший рейс відбудеться 25 вересня" , - сказано в ньому. Зазначається, що рейси будуть виконуватися щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці. Літаки прибуватимуть в новий міжнародний аеропорт "Стамбул". Ціни на квитки стартують від 1 635 гривень в одну сторону без багажу. Нагадується, що для подорожі в Туреччину потрібен поліс медичного страхування, який покриває витрати на лікування Covid-19 на території Туреччини. Його можна придбати онлайн у туроператора або в аеропорту Туреччини. Як повідомляли Українськi Новини, Туреччина заборонила перевозити ручну поклажу понад 5 кг. Тим часом, у курортній Туреччині різко зросла кількість випадків захворювання на COVID-19