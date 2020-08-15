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  • Чому не можна від завтра підвищити пенсії вдвічі. Радник Лазебної дав роз'яснення
15 серпня 2020, субота, 05:30 9
Економіка 2020-08-15T07:45:02+03:00
Українські Новини
Чому не можна від завтра підвищити пенсії вдвічі. Радник Лазебної дав роз'яснення

Чому не можна від завтра підвищити пенсії вдвічі. Радник Лазебної дав роз'яснення

Валерия Драгомирова
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Пенсіонер. Фото: рixabay
Пенсіонер. Фото: рixabay

Підвищення пенсій українцям, яке може відбутися пілся позачергового підняття мінімальної зарплати, має бути поступовим для того, щоб ціни різко не зросли.

Про це в студії "Ранку на громадському" розповів Микола Шамбір, радник міністра соціальної політики України.

"Цього не можна робити від завтра, вдвічі більше, тому що завтра ви вийдете на ринок, і ще до завтрашнього дня навіть, і вже ціни будуть вищі. Має бути поступове зростання для того, щоб не зривалися ціни. Для того, щоб поступово перекривати те зростання цін, тоді воно буде природним і не впливатиме, в принципі, на стан пенсіонерів"- розповів Шамбір. 


За його словами, для того, щоб розмір пенсій підвищувався, потрібно починати з підвищення заробітної плати.

"Чи потрібно підвищувати пенсії? Потрібно. Але в Україні найнижчий рівень середньої заробітної плати, низький рівень в Європі. Зрозуміло, що з заробітної плати йдуть відрахування до Пенсійного фонду, з них сплачується пенсія. Тобто, якщо ми будемо говорити про підвищення пенсії, нам треба починати з підвищення заробітної плати, з наповнення Пенсійного фонду, і потім тоді говорити про підвищення пенсій"-  резюмував радник міністра. 

Як повідомляли Українські Новини, в Україні підвищать мінімалку в три етапи

Крім того, в разі підвищення мінімалки Пенсійний фонд додатково отримає близько 1,7 млрд гривень.

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