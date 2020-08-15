Чому не можна від завтра підвищити пенсії вдвічі. Радник Лазебної дав роз'яснення

Підвищення пенсій українцям, яке може відбутися пілся позачергового підняття мінімальної зарплати, має бути поступовим для того, щоб ціни різко не зросли.

Про це в студії "Ранку на громадському" розповів Микола Шамбір, радник міністра соціальної політики України.

"Цього не можна робити від завтра, вдвічі більше, тому що завтра ви вийдете на ринок, і ще до завтрашнього дня навіть, і вже ціни будуть вищі. Має бути поступове зростання для того, щоб не зривалися ціни. Для того, щоб поступово перекривати те зростання цін, тоді воно буде природним і не впливатиме, в принципі, на стан пенсіонерів" , - розповів Шамбір.



За його словами, для того, щоб розмір пенсій підвищувався, потрібно починати з підвищення заробітної плати.



"Чи потрібно підвищувати пенсії? Потрібно. Але в Україні найнижчий рівень середньої заробітної плати, низький рівень в Європі. Зрозуміло, що з заробітної плати йдуть відрахування до Пенсійного фонду, з них сплачується пенсія. Тобто, якщо ми будемо говорити про підвищення пенсії, нам треба починати з підвищення заробітної плати, з наповнення Пенсійного фонду, і потім тоді говорити про підвищення пенсій" , - резюмував радник міністра.



Як повідомляли Українські Новини, в Україні підвищать мінімалку в три етапи.



Крім того, в разі підвищення мінімалки Пенсійний фонд додатково отримає близько 1,7 млрд гривень.