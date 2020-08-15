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15 серпня 2020, субота, 05:15 8
Політика 2020-08-15T05:15:02+03:00
Українські Новини
Три знаки зодіаку зіткнуться з непередбаченими труднощами, - астролог

Три знаки зодіаку зіткнуться з непередбаченими труднощами, - астролог

Елена Новикова
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Гороскоп на 15 серпня 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 15 серпня 2020. Фото: pixabay

У той час, як в п'ятницю Раків, Левів і Риб будуть чекати дрібні неприємності в справах, сьогодні з труднощами доведеться зіткнутися Близнюкам, Терезам і Козерогам. Детальніше про те, що чекає представників цих знаків зодіаку, розкажуть Українські Новини.

Близнюки

У суботу Близнюкам потрібно багато зусиль для досягнення цілей і збереження свого матеріального благополуччя. Проблема буде полягати в тому, що енергії у представників цього знака зараз не так вже й багато, а після полудня її стане ще менше. Тому всі види діяльності, які потребують значної активності і програми фізичних сил, будуть не такими успішними. Крім того, зірки радять по можливості організувати в другій половині відпочинок.

Терези

У суботу Терезам доведеться вирішувати складні завдання. Протягом дня ситуація може складатися неоднозначно для них, представники цього знака можуть заплутатися і опинитися в складній ситуації. Після полудня можуть надходити цікаві пропозиції про роботу, але зірки радять не поспішати на них погоджуватися, все слід добре обміркувати, щоб уникнути підводних каменів.

Козеріг

Ймовірно, що в суботу Козерогам доведеться зіткнутися з якимись непередбаченими труднощами. Деякі з складних питань, з якими доведеться розбиратися, стосуватимуться фінансів. На поверхню спливуть старі проблеми сімейного характеру, які представники цього знака свого часу вперто ігнорували і уникали їх обговорення. На цей раз доведеться подивитися правді в очі і розбиратися в ситуації, щоб не доводити її до точки кипіння.

Як повідомляли Українські Новини, 7 серпня відбувся інгрес Веери – планета перейшла в знак Рака й буде давати добро на все емоційне, душевне, домашнє, на любов.

Також погода поточного тижня буде відповідати народному календарю, який стверджує, що Перший Спас - 14 серпня - це згадка про осінь. З цим і пов'язано, що в наших широтах в середині серпня часто спостерігаються нетривалі похолодання.

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