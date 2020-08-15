Три знаки зодіаку зіткнуться з непередбаченими труднощами, - астролог

У той час, як в п'ятницю Раків, Левів і Риб будуть чекати дрібні неприємності в справах , сьогодні з труднощами доведеться зіткнутися Близнюкам, Терезам і Козерогам. Детальніше про те, що чекає представників цих знаків зодіаку, розкажуть Українські Новини.

Близнюки

У суботу Близнюкам потрібно багато зусиль для досягнення цілей і збереження свого матеріального благополуччя. Проблема буде полягати в тому, що енергії у представників цього знака зараз не так вже й багато, а після полудня її стане ще менше. Тому всі види діяльності, які потребують значної активності і програми фізичних сил, будуть не такими успішними. Крім того, зірки радять по можливості організувати в другій половині відпочинок.

Терези

У суботу Терезам доведеться вирішувати складні завдання. Протягом дня ситуація може складатися неоднозначно для них, представники цього знака можуть заплутатися і опинитися в складній ситуації. Після полудня можуть надходити цікаві пропозиції про роботу, але зірки радять не поспішати на них погоджуватися, все слід добре обміркувати, щоб уникнути підводних каменів.

Козеріг

Ймовірно, що в суботу Козерогам доведеться зіткнутися з якимись непередбаченими труднощами. Деякі з складних питань, з якими доведеться розбиратися, стосуватимуться фінансів. На поверхню спливуть старі проблеми сімейного характеру, які представники цього знака свого часу вперто ігнорували і уникали їх обговорення. На цей раз доведеться подивитися правді в очі і розбиратися в ситуації, щоб не доводити її до точки кипіння.

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