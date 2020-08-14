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  • Сьогодні у трьох знаків зодіаку можливі неприємності в справах , - астролог
14 серпня 2020, пʼятниця, 05:00 14
Lifestyle 2020-08-14T08:00:03+03:00
Українські Новини
Сьогодні у трьох знаків зодіаку можливі неприємності в справах , - астролог

Сьогодні у трьох знаків зодіаку можливі неприємності в справах , - астролог

Елена Новикова
Гороскоп, Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на 14 серпня. Фото: pixabay
Гороскоп на 14 серпня. Фото: pixabay

У той час, як за гороскопом на четвер астрологи прогнозували успіх для Овнів, Дів і Водоліїв, за їхнім гороскопом на п'ятницю, 14 серпня, Раків, Левів і Риб можуть чекати дрібні неприємності в справах. Детальний гороскоп на сьогодні про те, що чекає представників цих знаків зодіаку, розкажуть Українські Новини.

Рак

Раків чекає складний день, протягом якого їх очікування можуть не виправдатися. У справах буде складно домогтися прогнозованого результату. Максимум, на що представники цього знака можуть розраховувати в роботі, це залишатися на плаву і не втратити того, що було досягнуто раніше. У цей день не виключені фінансові проблеми, вони стануть результатом необдуманих витрат. 

Лев

У п'ятницю Леви будуть завантажені роботою весь день, до кінця якого вони відчують, що абсолютно вибилися з сил. Потрібно вирішувати питання, що стосуються не тільки роботи, але і розбиратися з особистими справами. Протягом дня можуть виникати різні неприємні ситуації в справах, які стануть приводом для невдоволення. Щоб уникнути негативних наслідків, які можуть стати підсумком необдуманих дій, в цей день слід утриматися від різких вчинків.

Риби

Для Риб день складається неоднозначно. У п'ятницю представниками цього знака можуть бути незадоволені ваші близькі. Можливі розбіжності в сім'ї. Буде досить проблематично домовитися з багатьох питань і пояснити іншим вашу позицію і мотиви ваших вчинків. Також п'ятницю принесе Рибам звістки, які змусять неабияк похвилюватися і задуматися про благополучне завершення справ, в яких вони були впевнені. 

Як повідомляли Українські Новини 7 серпня Венера перейшла в знак Рака. Астролог розповіла, що чекати від цього періоду і які є ризики.

Також останній місяць принесе фінансову удачу чотирьом знакам зодіаку.

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