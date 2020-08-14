Зеленський ініціює відмову України від участі в роботі Антитерористичного центру СНД

Після того, як Україна припинила співпрацю в сфері культури в рамках СНД , президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді відмовитися від рішень України про створення та діяльність Антитерористичного центру держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав (СНД).

Про це йдеться в законопроєкті № 0065, зареєстрованому на сайті Ради 13 серпня, передають Українські Новини.

Текст проєкту закону на даний момент відсутній на сайті парламенту.

У 2000 році колишній прем'єр-міністр Віктор Ющенко на засіданні глав урядів країн-членів СНД в Москві підписав 13 угод, серед яких рішення про створення антитерористичного центру країн СНД і угоду про виконання рішень по запровадженню зони вільної торгівлі (при цьому Україна підписала останню угоду повністю, в той час як Росія запропонувала виключити з його тексту терміни введення ЗВТ).

Як повідомляли Українськi Новини, в 2019 році Україна припинила дію 6 договорів в рамках СНД і продовжує інвентаризацію 236.

Раніше в Росії заявили, що постанову Верховної ради України про місцеві вибори розцінено як вихід Києва з мінських угод і в зв'язку з цим від України вимагають роз'яснень.