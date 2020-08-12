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12 серпня 2020, середа, 17:01 6
Кабмін 2020-08-12T17:30:01+03:00
Українські Новини
Україна припинила співпрацю в сфері культури в рамках СНД

Україна припинила співпрацю в сфері культури в рамках СНД

Александр Савич
Українська культура, СНД, Вихід із СНД
Міністерство культури і інформаційної політики України. Скріншот: facebook / MKIPUkraine
Міністерство культури і інформаційної політики України. Скріншот: facebook / MKIPUkraine

Слідом за призначенням Тараса Шевченка заступником міністра культури й інформаційної політики, стало відомо про денонсацію Україною Угоди про співробітництво у сфері культури, яка було підписано 15 травня 1992 року в Ташкенті в рамках Співдружності Незалежних Держав. Про це повідомляється на сайті Міністерства культури й інформаційної політики.

Сьогодні, 12 травня, Кабмін на своєму засіданні прийняв відповідну, розроблену Міністерством культури й інформаційної політики, постанову.

"Також уряд прийняв постанову про вихід України з Угоди про створення ради культурного співробітництва держав-учасниць СНД. Україна виходить з угоди, оскільки у зв'язку зі збройною агресією РФ фактичне співробітництво з Росією припинено, а співпраця з іншими державами-учасниками СНД відбувається у двосторонньому форматі на основі укладення нових і / або чинних двосторонніх договорів ", - йдеться в заяві міністерства.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві знімають фільм з Жан-Клодом Ван Даммом у головній ролі.

Також у Зеленського передумали ставити пам'ятник Каденюку за держрахунок.

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