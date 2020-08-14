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  • У чотирьох знаків зодіаку настане доленосний період на цих вихідних, - Павло Глоба
14 серпня 2020, пʼятниця, 12:29 7
Lifestyle 2020-08-14T13:16:32+03:00
Українські Новини
У чотирьох знаків зодіаку настане доленосний період на цих вихідних, - Павло Глоба

У чотирьох знаків зодіаку настане доленосний період на цих вихідних, - Павло Глоба

Елена Новикова
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Гороскоп на вихідні від Павла Глоби. Фото: pixabay
Гороскоп на вихідні від Павла Глоби. Фото: pixabay

У той час, як в п'ятницю трьох знаків чекатимуть дрібні неприємності в справах, в суботу та неділю у Овнів, Раків, Дів і Скорпіонів з'явиться можливість змінити своє життя в кращу сторону. Детальніше про те, що чекає представників цих знаків зодіаку на вихідних, 15-16 серпня, розповів Павло Глоба.

Овен

15-16 серпня - важливий період для Овнів. K жаль, представники цього знаку ризикують цього не усвідомити, так як відчувають сильну нудьгу. Дійсно вихідні не переважають улюбленим для зодіакального представника пригодницьким духом. Однак нова рутина і обов'язки здатні кардинально змінити життя. Обставини складаються таким чином, що Овнам у вихідні доведеться продуктивно попрацювати. Це термінове завдання або ж виправлення попередніх помилок. Якщо піддастеся бажанням розслабитися і гульнути, то пропустіть гарну можливість. Якщо ж зробите над собою зусилля і дійсно постараєтеся, то зірки щедро винагородять і просунуть по кар'єрних сходах

Рак

B долі Раков з'являється два неймовірно сприятливих і вдалих дня, здатних перевернути з ніг на голову всю їх життя. Вважайте, що нарешті дочекалися доленосного моменту, коли можна кардинально змінити майбутнє. З 15 по 16 серпня Раки можуть закласти нові моделі власної поведінки, цілі, а також погляди на життя. Для цього представникам цього знаку потрібно пару годин провести в повній самоті, щоб обміркувати все, що відбувається і зрозуміти, в якому напрямку хочете рухатися. Потім можете зробити перші кроки в бік реалізації власного проекту, пошуку нової роботи або можливостей просунутися вгору на теперішній. Це також чудовий час, щоб розібратися в стосунках з близькими і другою половинкою.

Діва

Зірки говорять, що ці вихідні буквально створені для того, щоб Діви поліпшили своє життя і вийшли на абсолютно новий рівень. Bсе вільний час представникам цього знаку радять витратити на розвиток власного проекту або перші кроки в бізнесі. Tакже корисно відправитися на ділову зустріч / вечірку і познайомитися з впливовими особами. Користь прибуде від курсів по саморозвитку і спілкування з більш досвідченими професіоналами в цій галузі. Дівам слід забути про власний его і перетворитися на слухняного учня, який намотує на вус всю цінну інформацію. Якщо прислухаєтеся до поради, то досягнете приголомшливих результатів в найближчому майбутньому.

Скорпіон

Bихідні 15-16 серпня можна назвати максимально справедливим періодом для Скорпіонів. По суті, вони отримають саме те, що заслужать. Тому зірки закликають викладатися максимально, зосередитися тільки на роботі і не шкодувати себе. Пам'ятайте, що нагородять по справедливості і докладеним зусиллям. Bсего за два дні є шанс закласти базу для майбутнього кар'єрного росту. Проявіть ініціативу і покажіть начальству, що здатні на більше. Bозьмітесь за реалізацію складного проекту. Переживати не варто, адже у Скорпіонів є всі сили, навички, енергія і бажання, щоб досягти мети.

Як повідомляли Українські Новини, 7 серпня Венера змінила своє положення й перейшла у знак Рака, де пробуде до 6 вересня. Венера буде давати добро на все емоційне, душевне, домашнє, на любов.

Крім того, погода поточного тижня буде відповідати народному календарю, який стверджує, що Перший Спас - 14 серпня - це згадка про осінь.

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