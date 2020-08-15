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15 серпня 2020, субота, 07:00 7
Суспільство 2020-08-15T07:45:01+03:00
Українські Новини
Сьогодні на Хрещатику відкриється шкільний ярмарок

Сьогодні на Хрещатику відкриється шкільний ярмарок

Александр Савич
Школа, Хрещатик, школярі, шкільний ярмарок
Школярі. Фото: pixabay
Школярі. Фото: pixabay

У суботу, 15 серпня, в Києві на Хрещатику відкриється шкільний ярмарок в той час, як стало відомо, що в перші місяці навчального року у школярів перевірятимуть знання після дистанційного навчання. Про це йдеться в повідомленні пресслужби КМДА.

Шкільний ярмарок на Хрещатику буде проходити два дні: 15 і 16 серпня.

Загальноміський шкільний ярмарок в центрі столиці за підтримки КМДА проводиться вже 23 роки.

"На відвідувачів ярмарку чекає широкий спектр товарів для школярів - письмове приладдя, канцтовари, шкільна форма, взуття та інші супутні товари. 

Важливо, що ярмарок є соціальним проєктом. Завдяки участі в ньому безпосередніх товаровиробників і дистриб'юторів ціни на товари для школярів будуть на 15-20% нижче, ніж у роздрібній торговельній мережі", - говорить заступник голови КМДА Олександр густіла.

За його словами, свою участь в ярмарку підтвердили підприємці з різних регіонів України.

Ярмарок відбудеться на центральній вулиці столиці: непарна сторона нижнього тротуару вулиці Хрещатик від будинку № 13/2 до будинку № 23-А (в межах вулиць Архітектора Городецького і Богдана Хмельницького).

Як повідомляли Українські новини, половина батьків проти онлайн навчання в школах .

Також МОЗ затвердило рекомендації для роботи навчальних закладів.

 
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