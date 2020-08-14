"Укрзалізниця" повернула поїзд Київ – Запоріжжя: коли він почне курсувати

Перший після відновлення курсування поїзд сполученням Київ – Запоріжжя відправиться вже 19 серпня із Запоріжжя, а з Києва – 20 серпня. Курсувати потяг буде через день.

"Нагадаємо, що всі поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку до і після рейсу. Також посилено обробку постільної білизни під час прання. У кожному вагоні встановлено санитайзер, яким можуть користуватися пасажири.

Вагонах розміщені рекомендаційні наклейки про правила особистої гігієни в умовах карантину. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд", – повідомляє "УЗ".

Для посадки в поїзд пасажири мають одягнути захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал і при посадці у вагон.

Квитки вже зовсім скоро можна буде придбати в залізничних касах або на офіційному сайті компанії.

Як повідомляли Українські новини, "Укрзалізниця" відновлює курсування поїздів в Чернівці та Івано-Франківськ.

Також у Мінінфраструктури хочуть повернути в потяги наряди поліції після випадку з побиттям дівчини.