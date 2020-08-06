підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Безпеку в потягах має забезпечити поліція, - ексзаступник міністра Кава
06 серпня 2020, четвер, 14:51 8
Політика 2020-08-06T18:15:03+03:00
Українські Новини
Безпеку в потягах має забезпечити поліція, - ексзаступник міністра Кава

Безпеку в потягах має забезпечити поліція, - ексзаступник міністра Кава

Кира Молчанова
Укрзалізниця, Олександр Кава, безпека в потязі
Вагон поїзда. Фото: Facebook/Укралізниця
Вагон поїзда. Фото: Facebook/Укралізниця

Після нападу в поїзді на журналістку, колишній заступник міністра інфраструктури Олександр Кава заявив, що для забезпечення безпеки пасажирів у залізничному транспорті необхідно повернути наряди поліції в поїзда для забезпечення правопорядку.

Про це він повідомив Українським Новинам.

"Щоб забезпечити (безпеку), треба просто повернути наряди поліції в потяги для забезпечення правопорядку. Потрібно не піддаватися на маніпуляції з боку МВС, оскільки в цьому випадку йдеться не про охорону, а про забезпечення правопорядку. Це та функція, яку поліція зобов'язана надавати для громадян країни і ця функція оплачується з держбюджету... Тому, говорити про якийсь комерційному компоненті тут недоречно, тому що йдеться виключно про виконання поліцією своїх прямих обов'язків", - зазначив Кава.

Також Кава повідомив, що спільного досвіду європейських країн, який Україна може також використовувати, немає.

При цьому, ситуація із забезпеченням правопорядку має залежати від загальної кримінальної ситуації в країні.

"Що стосується європейського досвіду, то якогось загального досвіду як такого немає ... Якщо проблем з криміналітетом в країні немає, то супровід поліцією поїздів не здійснюється. А в разі екстрених ситуацій на найближчих станціях в поїзда сідають наряди поліції. Якщо виникають проблеми з безпекою , як це було в період масового припливу іммігрантів, то використовується стандартний підхід, коли наряди поліції супроводжують потяги" , - повідомив Кава.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" наголошує на необхідності відновлення супроводу поїздів далекого прямування співробітниками поліції.

До такого рішення керівництво "Укрзалізниці" прийшло після побиття в поїзді №9/10 "Київ - Маріуполь" журналістки телеканалу "Інтер" Анастасії Луговий в ніч з 31 липня на 1 серпня.

Водночас голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини, директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров зазначив, що безпеку пасажирів поїзда повинні забезпечувати співробітники "Укрзалізниці".

 

Більше новин про: Укрзалізниця Олександр Кава безпека в потязі

З понеділка карантин можуть посилити в чотирьох областях
В Україні другий день поспіль антирекорд з захворюваності на коронавірус — 1 318 нових випадків
Новини
Українську військову розвідку знають у всьому світі: експерт оцінив зміну керівництва ГУР 18:19
З RAB-тарифом за європейським досвідом держобленерго будуть приватизовані в 5 разів дорожче 18:08
У серпні рейтинг "Слуги народу" знову впав, а у ОПЗЖ - виріс 17:55
У Києві в липні зріс автомобільний трафік: де збільшилася і зменшилася інтенсивність руху 17:37
Курс нацвалюти на міжбанку на четвер. Гривня знову зміцнилася 17:30
більше новин
Суд задовольнив скаргу Портнорва щодо закриття провадження стосовно Порошенка і Парубія 10:11
"Луцький інцидент" був надмірно заполітизований, - політолог 16:21
Китайські інвестори "Мотор Січі" офіційно поінформували фондовий ринок про співпрацю з DCH Ярославського 18:58
Одеська чиновниця збирає з бізнесменів гроші для закриття кримінальних справ НАБУ, - політтехнолог 15:20
Аваков домовився про спільні навчання офіцерів НГУ з італійськими карабінерами 20:09
більше новин
Апеляційний суд скасував арешт колекції картин Порошенка 10:50
Суд задовольнив скаргу Портнорва щодо закриття провадження стосовно Порошенка і Парубія 10:11
В Україні госпіталізували рекордну кількість хворих на коронавірус 11:06
В Україні дорожчає бензин і дизпаливо. До чого готуватися автомобілістам в серпні 09:00
В Україні новий антирекорд із захворюваності на коронавірус - 1271 інфікованих за добу 09:30 Інфографіка
більше новин
В Україні карантин 148-й день. Коли він закінчиться
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok