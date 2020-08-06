Безпеку в потягах має забезпечити поліція, - ексзаступник міністра Кава

Після нападу в поїзді на журналістку , колишній заступник міністра інфраструктури Олександр Кава заявив, що для забезпечення безпеки пасажирів у залізничному транспорті необхідно повернути наряди поліції в поїзда для забезпечення правопорядку.

Про це він повідомив Українським Новинам.

"Щоб забезпечити (безпеку), треба просто повернути наряди поліції в потяги для забезпечення правопорядку. Потрібно не піддаватися на маніпуляції з боку МВС, оскільки в цьому випадку йдеться не про охорону, а про забезпечення правопорядку. Це та функція, яку поліція зобов'язана надавати для громадян країни і ця функція оплачується з держбюджету... Тому, говорити про якийсь комерційному компоненті тут недоречно, тому що йдеться виключно про виконання поліцією своїх прямих обов'язків", - зазначив Кава.

Також Кава повідомив, що спільного досвіду європейських країн, який Україна може також використовувати, немає.

При цьому, ситуація із забезпеченням правопорядку має залежати від загальної кримінальної ситуації в країні.

"Що стосується європейського досвіду, то якогось загального досвіду як такого немає ... Якщо проблем з криміналітетом в країні немає, то супровід поліцією поїздів не здійснюється. А в разі екстрених ситуацій на найближчих станціях в поїзда сідають наряди поліції. Якщо виникають проблеми з безпекою , як це було в період масового припливу іммігрантів, то використовується стандартний підхід, коли наряди поліції супроводжують потяги" , - повідомив Кава.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" наголошує на необхідності відновлення супроводу поїздів далекого прямування співробітниками поліції.

До такого рішення керівництво "Укрзалізниці" прийшло після побиття в поїзді №9/10 "Київ - Маріуполь" журналістки телеканалу "Інтер" Анастасії Луговий в ніч з 31 липня на 1 серпня.

Водночас голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини, директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров зазначив, що безпеку пасажирів поїзда повинні забезпечувати співробітники "Укрзалізниці".