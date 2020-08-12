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12 серпня 2020, середа, 13:32 11 Інфографіка
Транспорт 2020-08-12T16:00:03+03:00
Українські Новини
В Укрзалізниці розповіли, як заощадити на квитках на швидкісні потяги

В Укрзалізниці розповіли, як заощадити на квитках на швидкісні потяги

Александр Савич
Укрзалізниця, знижки, Інтерсіті+, Квитки на потяг
Інтерсіті. Фото: Українське фото
Інтерсіті. Фото: Українське фото

В Укрзалізниці розповіли про те, як пасажири швидкісних поїздів Інтерсіті+ можуть заощадити на квитках. Про це повідомляє офіційний сайт "УЗ". Раніше компанія повідомляла про відновлення курсування поїздів до Чернівців та Івано-Франківська.

Так, для вагонів 1-го класу діє програма лояльності: купуй раніше — плати менше. Вигідно придбати квиток можна, якщо купувати квитки на Інтерсіті+ за 90-30 діб до дати відправлення поїзда.

Таким чином можна заощадити від 10% до 40% вартості квитка.

"Чим раніше, тим знижка більша. Зокрема, за 90-30 діб до дати відправлення поїзда — зниження на 40%, а за 24-15 діб — зниження на 10%. За кілька діб до дати відправлення квитки навпаки, дорожчають. За 4-2 діб до відправлення — вартість підвищується на 10%, а за 1 добу — вартість збільшується на 15%", — пояснюють в УЗ.

Скидки в Интерсити+. Скриншот: uz.gov.uaЗнижки в Інтерсіті+. Скріншот: uz.gov.ua

Як повідомляли Українські новини, у Мінінфраструктури хочуть повернути в поїзда наряди поліції після випадку з побиттям дівчини.

Також Укрзалізниця запускає в Карпати новий поїзд.

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