У Чорнобильській зоні пожежники не можуть дістатися до найскладнішої дільниці

У зоні відчуження не спостерігається осередків відкритого вогню, але повністю ліквідувати загоряння не виходить через захаращеність лісової місцевості. Про це заявив глава Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук на брифінгу в середу, 22 квітня.

"За даними наземної розвідки і супутникового моніторингу, осередків відкритого вогню немає. У Зоні відчуження були вогнища поблизу населених пунктів Розсоха, Крива Гора. Основні зусилля зосереджені в найбільш складному місці - Рудьки-Буряківка. З-за великої захаращеності лісових масивів наземні сили не можуть туди дістатися. Інтенсивно використовується інженерна техніка ДСНС і ВСУ. За добу пробито 125 км доріг в цій місцевості. Залучено 9 одиниць інженерної техніки. Таким способом ми добираємося до кромки вогню, заливаємо її і тільки таким чином стримуємо виникнення пожеж. Радіаційний фон в Зоні відчуження і в Києві знаходяться в межах фонових значень", - сказав Демчук.

Демчук зазначив, що в ліквідації пожеж в зоні відчуження задіяні 1200 осіб і близько 300 одиниць техніки.

Як повідомляли Українські Новини, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що Національна гвардія почала антидиверсіонну операцію в Чорнобильській зоні відчуження після 4 нових вогнищ пожежі.

Також 19 квітня Міністерство внутрішніх справ заявило, що спочатку пожежі в Житомирській області виникли через суховій, але є підстави підозрювати підпали.