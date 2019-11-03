У Чорнобильській зоні відчуження туристичний рекорд: в 2019 році туди приїхали більше 100 000 туристів

Державне агентство з управління зоною відчуження констатувало, що з початку 2019 року Чорнобильську зону відчуження відвідали 107 тис. туристів.

Про це йдеться у повідомленні агентства, передають Українські Новини.

"Чорнобильську зону відчуження з початку 2019 року вже відвідали 107 тис. осіб. Такий рекорд був встановлений у жовтні. Зростання відвідуваності почався навесні. Факторами, які вплинули на збільшення потоку туристів є спрощення процедури оформлення пропуску, а саме введення електронного пропуску, створення додаткової інфраструктури і підвищений інтерес до ЧАЕС після виходу міні-серіалу HBO "Чорнобиль"", - йдеться в ньому.

Наголошується, що найбільше туристів приїжджає з-за кордону - майже 80%: з Великобританії 15 738 людей, Польщі - 9 378, Німеччини - 7 826, США - 5 580, Чехії - 4 063 осіб.

"За останні місяці ми відкрили нові маршрути, зокрема водні і повітряні, встановили інформаційні стенди на двох мовах, збільшили кількість гідів - це лише початок реалізації стратегії з розвитку зони відчуження на виконання указу Президента України щодо розвитку зони", - зазначив помічник директора державного підприємства "Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження" Кирило Гарник.

Як повідомляли Українські Новини, в зону відчуження відкрили нові туристичні маршрути, в тому числі і повітряні. Також Чорнобильська зона побила черговий рекорд відвідуваності.

Раніше на Чорнобильській АЕС відновили переробку ядерних відходів.