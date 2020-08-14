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14 серпня 2020, пʼятниця, 08:26 9
Суспільство 2020-08-14T11:00:04+03:00
Українські Новини
В Україні 156-й день карантину. Які обмеження діють

В Україні 156-й день карантину. Які обмеження діють

Елена Новикова
Карантин, МОЗ, Продовження карантину, Закінчення карантину, Карантин в Україні, Адаптивний карантин
Карантин в Україні. Фото. Pixabay
Карантин в Україні. Фото. Pixabay

Сьогодні розпочався 156-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

На засіданні Кабміну 22 липня було прийнято рішення про продовження адаптивного карантину до 31 серпня.

До цієї дати залишилося 18 днів.

Згідно з новими нормами, залежно від епідемічної ситуації області будуть розділені на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червоної" зони.

Критеріями поділу залишаться заповненість ліжок, відведених під госпіталізацію хворих на коронавірусну інфекцію в лікарнях, кількість тестувань на 100 тис. населення, динаміка збільшення кількості нових випадків, коефіцієнт виявлення захворювання. Згідно з опублікованою Міністерством охорони здоров'я інфографікою, в "зеленій зоні" необхідно користуватися масками, також там буде діяти обмеження на проведення масових заходів (не більш ніж 1 людина на 5 кв. м), на заповненість кінотеатрів (50% від загальної кількості місць) та на перевезення пасажирів (тільки сидячі місця).

У "жовтій зоні" до вищевказаних обмежень додається заборона на відвідування установ, де можуть перебувати люди похилого віку.

У "помаранчевій зоні" забороняється діяльність готелів, робота розважальних закладів у нічний час, планові госпіталізації, будуть закриті спортзали, дитячі оздоровчі табори, а також передбачені обмеження для масових заходів.

У "червоній зоні" забороняється робота громадського транспорту, відвідування освітніх закладів, торгових центрів, кафе і ресторанів.

З метою запобігання розповсюдження на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 8 серпня ухвалив рішення закрити контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду на адміністративному кордоні з Кримом.

Згідно з рішенням уряду, КПВВ буде закрито з 8:00 9 серпня по 8:00 30 серпня.

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менш ніж 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ оновив список "червоної зони".

Крім того, Київ віднесли до "жовтої зони" карантину.

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