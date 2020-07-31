Медовий Спас: історія, традиції і прикмети свята

У серпні православні та греко-католики відзначають перший з трьох Спасів - Медовий Спас, він же Маковія. У 2020 році свято відзначатиметься 14 серпня. З цього дня починається Успенський піст. Вважається, що саме до Медового Спасу мед у вуликах дозріває до повної готовності і готовий до збирання.

Історія Медовго Спасу.

Існує кілька версій виникнення свята. Слово "Спас" могло походити від "рятуватися", співзвучного слова "запасатися". Це означало збір на зиму меду, яблук і горіхів дні Медового, Яблучного і Горіхового Спасів. Інша версія походження назви - від імені Ісуса Христа Спасителя. Згідно з легендою, у давні часи в місті Константинополі (нині Стамбул) вдалося перемогти епідемію, освятивши місцеві водойми частинкою хреста, на якому був розп'ятий Ісус. Тому Медовий Спас називають ще Мокрим Спасом або Спасом на воді. Третя версія походить від слова "спаси" - давні слов'яни так називали перші два тижні серпня. Іменують Медовий Спас і Макавієм – на честь мучеників Маккавеїв, 14 серпня - день їх пам'яті. Семеро братів - Авим, Антонін, Гурій, Єлеазар, Євсевон, Алім і Маркелл відмовилися поклонятися язичницьким богам, і були страчені сирійським царем Антіохом Епіфаном в 166 році до н. е. З тих пір в цей день прийнято вшановувати сім'ю мучеників.

Медовий спас. Фото: pixaby

Традиції.

Оскільки разом з Медовим Спасом починається Успенський піст (з 14 по 27 серпня), на Маковія існують певні традиції і правила. Меню складається з пісного печива з медом. М'ясо, жирна їжа і алкоголь не дозволяються. Мед можна було вживати в їжу тільки після освячення його в церкві. Не годиться в цей день було гучно святкувати, голосно розмовляти. 14 серпня прийнято було купатися в найближчий водойму, щоб очиститися від гріхів та хвороб. Але вже наступного дня водні процедури припинялися: стародавні слов'яни побоювалися застудитися. Працювати в полі та по господарству також не дозволялося, всі ходили в гості і вітали один одного. В Медовий Спас збирали також і мак, з нього готували святкові частування, та обереги від псування.

Медовий спас. Фото: dailyhoro.ru

Прикмети на Медовий Спас.

В народі існує багато прикмет, пов'язаних з Медовим Спасом або Маковієм. Більшість пов'язані з посівами і урожаєм, а також з погодою на осінь і зиму.

До Маковія не можна сіяти озимі, а то не буде врожаю.



З Першого Спаса потрібно накопичувати запаси на зиму.



Перші зграї птахів починають відлітати в теплі краї.



Якщо у цей день йде дощ - буде мало пожеж.



Після Медового Спаса бджоли носять мед.



Яка погода на Маковія, така буде і на Третій Спас - Горіховий (29 серпня).



Освячений в церкві посипають маком поріг і кути будинку, щоб захиститися від пристріту і нечистої сили.



Освячені на Маковія мед, за повір'ями, має цілющу силу, його зберігають біля ікон і при потребі дають хворим.

Як повідомляли Українські Новини, за прогнозом погоди, у серпні можливі заморозки.

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