До 1700% річних: в НБУ розповіли, чим загрожують "кредити без паспорта і з нульовою ставкою"

Найчастіше українці звертаються за грошима в небанківські фінустанови, які часто хитрують під час укладення договору і не договорюють багато важливих моментів, внаслідок чого чого борг може зрости в рази

"Кредити без паспорта і довідки про доходи", "кредити під 0% за 10 хвилин", "позики клієнтам з поганою кредитною історією" - саме так свої послуги часто рекламують небанківські фінансові установи. Однак кредит "під 0%" може легко перетворитися в кредит "під 1700% річних"?

Щоб не стати жертвою подібного лукавства фінустанов Нацбанк на своєму сайті рекомендує звернути увагу на три важливих моменти при підписанні договору з небанківської фінансової компанією.

Перший - ставка 0% може діяти протягом пільгового періоду.

Особливість мікрокредитів в тому, що ставка 0% або 0,01% може діяти протягом пільгового періоду. Наприклад, 5 днів. Після цього набирають чинності звичайні тарифи. А тут можуть ховатися 100%, 700% і навіть 1700% річних.

До речі, річну відсоткову ставку фінансові компанії вказують непримітним позначенням APR (Annual Percentage Rate, річна ставка), на яку клієнти можуть навіть не звернути увагу.

Другий - небанківські фінустанови вказують ставку за кредитом 1-2%. Але це ставка за один день.

Рекламуючи кредити, мікрофінансові компанії зазвичай вказують відсотки за один день користування кредитом. Умовні 1-2% дійсно виглядають привабливо. Незважаючи на невеликий платіж, умовно 10-20 гривень на день, клієнт може не турбуватися через прострочення і несвоєчасне виконання своїх зобов'язань. Однак після цього спрацьовують штрафи, комісії і нараховується пеня.

Третій - варто відразу чітко розібратися з графіком погашення кредиту та штрафами в разі прострочення платежу.

Саме штрафи за прострочення можуть збільшити борг клієнта в рази. Деякі мікрофінансові компанії в разі прострочення автоматично збільшують ставку за кредитом. До того ж додається ще й штраф (наприклад, 2% від простроченого платежу в перший день прострочення і ще плюс 2% кожен наступний день) і пеня (наприклад, 1,5% від суми кредиту за кожен день прострочення).

Як розрахувати повну ставку за мікрокредитом?

Уявімо, що ви взяли мікрокредит 5 тис. грн на 30 днів. Протягом пільгового періоду - 5 днів - діє ставка 0,01% в день. Решта місяців діє звичайна ставка - 2% на день. Ви повинні будете повернути повне тіло кредиту - 5 тис. грн. Але скільки ви заплатите відсотків? Припустимо, що ви не допускали прострочення і небанківська фінансова установа не застосовувало ніяких санкцій. У такому випадку за перші п'ять днів ви заплатите тільки 2,5 грн. Але інші місяці відсотки становитимуть - 2,5 тис. грн. Тобто загальна виплата за кредитом становитиме не більше ніж 7,5 тис. грн. Відсотки становитиметь половину суми взятого кредиту.

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