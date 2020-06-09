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  • За програмою "Доступні кредити 5-7-9%" видали кредитів на 381 млн гривень, — Мінфін
09 червня 2020, вівторок, 16:30 8
Економіка 2020-06-09T18:15:02+03:00
Українські Новини
За програмою "Доступні кредити 5-7-9%" видали кредитів на 381 млн гривень, — Мінфін

За програмою "Доступні кредити 5-7-9%" видали кредитів на 381 млн гривень, — Мінфін

Валерия Драгомирова
Банки, Мінфін, Доступні кредити
Кредит. Фото: pixabay
Кредит. Фото: pixabay

Станом на 9 червня в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" банки видали 605 кредитів на 381,05 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

Зокрема, за перший тиждень літа банки - партнери держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видали 51 кредит на загальну суму 32,6 млн гривень.

Також вказується, що банки-партнери продовжують приймання заявок на нові інструменти програми, які були введені урядом під час дії карантинних заходів з протидії пандемії коронавірусу (рефінансування, оборотні, інвестиційні кредити виробникам медичного обладнання).

Зокрема, за останній тиждень попит на позики під такі умови становив майже 390 млн гривень.

Перший підприємець вже зміг рефінансувати свій кредит на суму 1,1 млн гривень в Приватбанку під 0% до кінця березня 2021 року.

На поточному тижні Фонд розвитку підприємництва планує підписання угод про партнерство з двома новими банками - ОТП Банком і Міжнародним інвестиційним банком.

Як повідомляли Українські Новини, за перші два тижні в програмі "Доступні кредити 5-7-9%" захотіли взяти участь більш як 4 тисяч охочих.

Зазначена програма розрахована на розвиток бізнесу суб'єктів малого і середнього підприємництва, чисельність працівників якого не перевищує 50 осіб, а річний дохід не перевищує суму в 50 млн гривень.

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