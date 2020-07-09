Українці зможуть брати іпотеку під 10%. Треба тільки почекати, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що у Національного банку (НБУ) занадто жорстка монетарна політика.

Про це він повідомив в Луцьку на зустрічі з представниками бізнесу Волинської області, передають Українські Новини.

В контексті відтоку професіоналів за кордон Зеленський заявив, що "закривати кордони ніхто не буде" і "поки не буде нормальних робочих місць і нормальної заробітної плати, людей нічим не стримаєш в XXI столітті, коли немає рабства".

Водночас, на його думку, реально надати людям можливість відкривати свій малий чи середній бізнес.

"Нам складно, повірте. Ми менш як рік з цим боремося, розмовляли дуже серйозно з Національним банком і знижували разом з ними облікову ставку, щоб у людей з'явилася можливість брати кредит. Тому крім програми "5-7-9%", яку ми зараз наповнюємо, ще є портфель кредитування, який з'явиться у Верховній Раді у вигляді законопроєкту. Наше головне завдання - до кінця року зробити нормальні умови кредитування. Є зарегульованість процесів. Мені здається, що дуже жорстка політика у Національного банку. Але це моє враження", - сказав він.

Зеленський додав, що розмовляв з державними банками, щоб надати можливість спрощеної процедури отримання кредитів за нормальних умов - до 10%.

"Я думаю, що 5-7% - це нормальні умови, коли людина не буде виїжджати, а буде мати можливість, якщо він хоче працювати", - сказав він.

Президент Також акцентував увагу на проблемі іпотек.

"Я впевнений, що не можна 25% витрачати на іпотеку. Будь-яка молода сім'я вирішить, що якщо не може відразу купити, то краще поїде до Польщі, де теж буде знімати, але отримувати нормальну заробітну плату. Поки ми не конкуруємо з європейськими країнами, куди їдуть українці, ми повинні хоча б надати умови. Щоб, якщо у нас зарплата буде на 200 євро менше, ніж у Польщі, але були б умови, щоб людина могла взяти квартиру без проблем максимум під 10%. Таку ставили завдання", - пояснив він.

За його словами, деякі комерційні банки в Києві вже почали видавати іпотеку під 8,8%.

"Але це не масово. І це проблема, що це не масово. Складна ситуація з державними банками: вони давали під 25%, зараз дають під 14%. 14% - це дуже багато. Ми з ними б'ємося об заклад. Ми їх "дожмемо". 10% буде, я в цьому впевнений. Треба трошки почекати", - підкреслив він.

Президент висловив упевненість в тому, що до кінця року в тому чи іншому обсязі результат буде видно.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський схвалив заборону під час карантину нараховувати штрафи за несплату кредиту.

Кабінет Міністрів розширив функціонал програми "Доступні кредити 5-7-9%".