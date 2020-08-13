Удача буде на боці трьох знаків зодіаку сьогодні, - астролог

У той час, як за гороскопом на середу Тельців, Терезів і Стрільців астрологи попереджали про перешкоди у багатьох сферах життя , за гороскопом на сьогодні, 13 серпня, Овнів, Дів і Водоліїв чекає успішний день. Про те, що зірки обіцяють представникам цих знаків зодіаку на четвер, 13 серпня, розкажуть Українські Новини.

Овен

Овнів чекає вдалий день. Зірки запевняють, що він дозволить визначитися з новими цілями, які в перспективі відкриють перед представниками цього знаку нові кар'єрні можливості та шляхи до фінансового благополуччя. У четвер не виключені сюрпризи. Вечір проведіть з друзями і близькими, вони потребуватимуть Овнах.

Діва

Вдалий день для тих Дев, які готові ризикнути і не побояться нестандартних рішень. У четвер можуть відбуватися несподівані відкриття, неймовірні збіги. Не виключені приємні зустрічі та знайомства. Нові відносини будуть цікавими, вони отримають стрімкий розвиток. Також в цей день Діви зможуть успішно втілити в життя свої спонтанні думки і ідеї.

Водолій

У Водоліїв настає сприятливий момент для завершення справ, над якими вони працювали протягом досить довгого часу. Старання і заслуги представників цього знака не залишаться непоміченими, нагорода не змусить себе чекати. Після полудня може статися несподіване подія, яка стане для Водоліїв приємною струсом, змусить задуматися про поточні події. Не виключено початок нових відносин, які отримають стрімкий розвиток.

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