У Дніпрі викрили конвертаційний центр з оборотом у 500 млн гривень

Міжрегіональний конвертаційний центр з щомісячним оборотом 500 млн гривень Служба безпеки України ліквідувала в Дніпрі, в той час, як раніше СБУ викрила "Укрбуд" на мільйонних оборудках з державними коштами при будівництві в Чорнобильській зоні .

Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ, передають Українські Новини.

"Служба безпеки України припинила в Дніпрі діяльність потужного конвертаційного центру із загальним оборотом майже пів мільярда гривень щомісяця. За попередніми даними слідства, організатори "конверту" проводили незаконні фінансові операції на території Вінницької, Одеської, Дніпропетровської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Київської та Запорізької областей. На замовлення "клієнтів", в тому числі представників державних підприємств, ділки переказували кошти в готівку для мінімізації податкових платежів і виведення грошей в тіньовий обіг" , - йдеться в ньому.

Підкреслюється, що фігуранти також надавали "послуги" із легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Для цього вони використовували низку підконтрольних комерційних структур, в тому числі за кордоном.

За кожну нелегальну операцію організатори схеми отримували відсоток, який залежав від суми угоди.

Під час обшуків за місцем проживання та в автомобілях фігурантів правоохоронці виявили кілька сотень печаток фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку, флеш-носії і мобільні телефони з доказами протиправної діяльності, а також більш як 1 млн готівки в гривневому еквіваленті.

В рамках кримінального провадження за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності винних осіб.

Вживаються заходи для накладення арештів на вилучене майно, блокування рахунків фіктивних структур і відшкодування збитків державі.

СБУ викрила групу, яка виводила в тінь мільйони гривень держпідприємств. Фото: СБУ

У Дніпрі викрили групу, що виводить в тінь мільйони гривень держпідприємств. Фото: СБУ

Як повідомляли Українськi Новини, в Одесі конвертцентр, що відмивав 50 млн грн щомісяця, переказував частину грошей в Росію.

Також політтехнолог Охотін пояснив, чому бюджет недоотримує податки, а конвертаційні центри повертаються.