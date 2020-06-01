Політтехнолог Охотін пояснив, чому бюджет недоотримує податки, а конвертаційні центри повертаються

Українська економіка залежна від надходжень від податкової і митниці. І чим менше грошей з податкової і митниці буде йти в загальну касу, тим менше їх буде на виплату пенсій та доплат медикам, будівництво доріг і лікарень. Зате більше "мерседесів" зможуть купувати "любі друзі" Володимира Зеленського. Про це у своєму блозі пише політтехнолог Петро Охотін.

"Бюджет почав недоотримувати доходи. Беремо офіційну статистику за травень: у загальний фонд державного бюджету надійшло 43,2 млрд грн податкових платежів. Іншими словами - 91,5% від показника 2019 року. Це 109% виконання плану, скажуть експерти. Так, але це 109% виконання зменшеного Марченко плану. І 73,7% від того, який був раніше", - зазначив Петро Охотін.

На його думку, швидше за все, найближчим часом план по збору податків буде компенсуватися платежами з держбанків і "Нафтогазу". А схематоз з ПДВ і акцизів працювати на "тінь".

Петро Охотін також розповів, що саме сталося в податковій після зняття Сергія Верланова 24 квітня і приходу на посаду голови податкової Олексія Любченка.

"27 квітня Михайло Титарчук, який був призначений в. о. голови ДПС, відключає систему СМКОР. Бухгалтери знають її як "Систему моніторингу відповідності податкових накладних / розрахунків коригування критеріїв оцінки ступеня ризиків". Іншими словами: якщо алгоритм системи бачить, що податкова накладна є ризикованою, штучний інтелект відправляє її на перевірку. Податківці повинні перевірити її і відзвітувати. Таким чином, стало важче ухилятися від податків. Зупинка системи СМКОР стала "зеленим світлом" для старих-добрих конвертаційних центрів. У народі відомих як "обнал", - зазначив у своєму блозі політтехнолог Петро Охотін.

Він також повідомив, що 29 квітня був призначений головою ДПС Олексій Любченко, а система конкурсів на главу ДПС просто "розчинилася" за допомогою спеціального пункту, який пролобіював міністр Сергій Марченко. "Система конкурсів була просто знищена. На подачу і збирання документів було виділено три дні. Швидше за все, таким чином, просто відсікалися "непосвячені" у звільненні Нефьодова і Верланова", - пише Петро Охотін.

Експерт пояснив, що план доходів для податкової за ініціативою Марченка був зменшений з 58 млрд до 39 млрд грн.

"Що маємо у "сухому залишку"? Медіавійна "Уманський проти Верланова" закінчилася, як тільки Уманський отримав посаду заступника голови Офісу Президента, а Любченко очолив ДПС", - зазначив Петро Охотін, а після резюмував – основний ціною вокврата старих схем у податковій і на митниці для президента буде істотне падіння рейтингу.