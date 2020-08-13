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13 серпня 2020, четвер, 19:58 8
Політика світу 2020-08-13T23:15:02+03:00
Українські Новини
Ізраїль і Арабські Емірати уклали історичну мирну угоду

Ізраїль і Арабські Емірати уклали історичну мирну угоду

Елизавета Кесельман
США, Дональд Трамп, Ізраїль, ОАІ
Ізраїль і ОАЕ уклали мирну угоду. Фото: pixabay
Ізраїль і ОАЕ уклали мирну угоду. Фото: pixabay

Арабські Емірати уклали з Ізраїлем мирну угоду, таким чином, ставши першою країною Перської затоки, якій вдалося укласти дипломатичні стосунки з Ізраїлем.

Про це в Twitter написав президент США Дональд Трамп, який виступав як посередник.

Так, згідно з документом, Ізраїль не буде оголошувати суверенітет над усім західним берегом річки Йордан, а мусульмани зможуть вільно відвідувати святині Єрусалима.

Також у рамках угоди сторони продовжуватимуть докладати свої зусилля в питанні врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту з іншими країнами Перської затоки.

"Президент Дональд Трамп, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і шейх Мохаммед бін Заєд, наслідний принц Абу-Дабі і заступник верховного головнокомандувача Об'єднаних Арабських Еміратів говорили сьогодні і домовилися про повну нормалізацію відносин між Ізраїлем і Об'єднаними арабськими Еміратами", - йдеться в документі.

У найближчі тижні делегації Ізраїлю і ОАЕ мають зустрітися для підписання ряду двосторонніх угод.

Як повідомляли Українські Новини, армія оборони Ізраїлю атакувала позиції ісламського руху ХАМАС.

Крім того, Ізраїль підозрювали в причасті до вибуху в Бейруті.

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