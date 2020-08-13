Вінниця має відкрити всі дитячі садки до 25 серпня

У Вінниці всі дитячі садки мають відновити роботу до 25 серпня після того, як всі працівники пройдуть медичне обстеження та тестування на коронавірус, на який у Вінниці уже захворіли 3086 людей. Про це йдеться на сторінці в соціальній мережі Facebook мера Вінниці Сергія Моргунова.

За його словами, зараз в місті вже функціонують 34 муніципальних дитячих садки.

"Вінницькі дитячі сади, які не встигли відкритися в червні, мають запрацювати до 25 серпня. Деякі з них вже пройшли перевірку спецкомісії і почали приймати дітей ... Головна умова - всі працівники дитячих установ мають пройти медобстеження і тестування на коронавірус", - написав Моргунов.

Він додав, що дитячі садки будуть функціонувати за особливим режимом роботи.

"Батьки не можуть заходити в приміщення закладу, а залишають і забирають дітей у дворі. Такі нові умови є вимушеним заходом, але ми маємо дотримуватися протиепідемічних заходів, щоб стримувати поширення коронавірусу", - повідомив Моргунов.

Як повідомляли Українські Новини, раніше на станції Швидкої допомоги в Вінниці коронавірусом заразилися майже 80 працівників.

Тим часом, прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністру охорони здоров'я Максиму Степанову і міністру внутрішніх справ Арсену Авакову забезпечити посилений контроль за дотриманням карантину.