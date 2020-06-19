На станції швидкої у Вінниці коронавірусом заразилися майже 80 працівників

У Вінниці, де в області станом на сьогодні зафіксували 1596 випадків COVID-19, 76 працівників станції швидкої медичної допомоги заразилися коронавірусом.

Про це повідомляє Facebook мер Вінниці Сергій Моргунов.

"З 203 працівників 76 працівників вінницької станції швидкої допомоги захворіли на коронавірус. Це досить серйозний показник. В більшості своїй захворіли водії, фельдшери, просто лікарі медичних бригад".

Весь колектив станції перевірили на захворювання. Швидка допомога продовжує працювати. На виклики виїжджають ті співробітники, у яких COVID-19 не знайшли.

Як повідомляли Українські Новини, 18 червня кількість виявлених випадків зараження коронавірусною інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 921 до 34 984, кількість померлих від захворювання - на 19 осіб до 985 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 11,1%, кількість нових летальних випадків знизилася на 17,4%.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністру охорони здоров'я Максиму Степанову і міністру внутрішніх справ Арсену Авакову забезпечити посилений контроль за дотриманням карантину.