Білоруські журналісти влаштували власні страйку: в ЗМІ почалися масові звільнення

На фоні протестів, які тривають в Білорусі, журналісти державних ЗМІ почали масово звільнятися через жорстокість і насильство, які застосовують силовики проти протестувальників , а також через цензуру і неможливість подавати обидві точку зору.

Про це журналісти пишуть на своїх сторінках в соціальних мережах.

Таким чином з Білоруської державної телерадіокомпанії звільнилися двоє ведучих: Євген Перлин і Сергій Козлович. Сторінку Козловича вже навіть видалили з офіційного сайту. А на сторінці Перлина зазначено, що він вів програми "Макаенка, 9" і "Добрай раніцы, Беларусь!"

"Я вирішив, що мій сьогоднішній ефір на каналі "Білорусь-1" був останнім. На це рішення ніхто не вплинув, я прийняв його сам. Сподіваюся, що скоро повернеться і сама #МаяКраiнаБеларусь", - написав Перлин.

Також про рішення звільнитися повідомила колега Козловича з програми "дістатися раніци, Білорусь!" - провідна Віра Каретникова.

Звільняються ведучі з державного телеканалу ОНТ. Про рішення звільнитися вже повідомила Ольга Богатиревіч. На сайті каналу зазначено, що вона вела програми "Суботній ранок" і "Недільний ранок", а також проект "Битва титанів".

Подивитися цю публікацію в Instagram Нас мало, але ми є !!! 🙏🤍 Публікація від Ольга Богатиревіч (@olgabogatyrevich) 12 Авг 2020 о 7:51 PDT

Видання Tut.by повідомляє про ще трьох звільнених. З телеканалу СТВ звільнилася ведуча Тетяна Бородкіна, а з "Першого каналу білоруського радіо" пішли Олександр Шустер Тетяна Філіпченко.

Про звільнення повідомив і ведучий військової програми "Арсенал" на телеканалі "Білорусь 1" Володимир Бурко. Він також закликав військових в жодному разі не виконувати наказів на застосування зброї проти народу.

"Схаменіться поки не пізно ... Донесіть заради безпеки і своєму керівництву, що ваші методи і методи суміжних структур є варварськими і антигуманними", - заявив він.

Про припинення роботи на державному каналі повідомив Андрій Макайонок Андрій Єгорович. Він був ведучим програми "дістатися раніци, Білорусь!". Також позвільняли журналісти Максим Островський, Олександр Лучонок і ведуча Ольга Белмач.

Незабаром стало відомо і про звільнення журналіста Дмитра Семченка з телеканалу "ОНТ". Він очолював президентський пул кореспондентів на каналі.

Також з'являється інформація і про звільнення працівників державного інформаційного агентства БЕЛТА. Зокрема, таке рішення вже прийняв журналіст Павло Горбач.

Як повідомляли Українські Новини, з початку протестів в Білорусі затримали 64 журналістів.

Також затриманий в Гродно силовиками активіст розповів Українським Новинам про жорстоке допиті у в'язниці.