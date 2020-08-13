Білоруські журналісти влаштували власні страйку: в ЗМІ почалися масові звільнення

На фоні протестів, які тривають в Білорусі, журналісти державних ЗМІ почали масово звільнятися через жорстокість і насильство, які застосовують силовики проти протестувальників, а також через цензуру і неможливість подавати обидві точку зору. Про це журналісти пишуть на своїх сторінках в соціальних мережах. Таким чином з Білоруської державної телерадіокомпанії звільнилися двоє ведучих: Євген Перлин і Сергій Козлович. Сторінку Козловича вже навіть видалили з офіційного сайту. А на сторінці Перлина зазначено, що він вів програми "Макаенка, 9" і "Добрай раніцы, Беларусь!" "Я вирішив, що мій сьогоднішній ефір на каналі "Білорусь-1" був останнім. На це рішення ніхто не вплинув, я прийняв його сам. Сподіваюся, що скоро повернеться і сама #МаяКраiнаБеларусь", - написав Перлин. Подивитися цю публікацію в Instagram Що стало з моєю Білоруссю? Я на телебаченні в прямих ефірах працював з 2009 року. Новини, «дістатися Ранiци, Білорусь», Євробачення (і доросле, і дитяче). І проект, про який мріють багато - власне вечірнє шоу, яке ми знімали два сезони. 70 випусків. Ми запрошували крутих зірок і молодих білорусів, давали їм можливість співати вживу, веселилися в інтерактиву. І «Макаёнка, 9» я створював з нашою командою тільки заради ЕМОЦІЇ нашого глядача. Зараз жоден з розважальних проектів не викликає ту емоцію, заради якої вони замислювалися. Я вирішив, що мій сьогоднішній ефір на Білорусь-1 був останнім. На це рішення ніхто не вплинув, я прийняв його сам. Сподіваюся, що скоро повернеться та сама # МаяКраiнаБеларусь ❤️. Публікація від ЄВГЕН Перлина (@perlinman)12 Авг 2020 в 8:56 PDT Також про рішення звільнитися повідомила колега Козловича з програми "дістатися раніци, Білорусь!" - провідна Віра Каретникова. Звільняються ведучі з державного телеканалу ОНТ. Про рішення звільнитися вже повідомила Ольга Богатиревіч. На сайті каналу зазначено, що вона вела програми "Суботній ранок" і "Недільний ранок", а також проект "Битва титанів". Подивитися цю публікацію в Instagram Нас мало, але ми є !!! 🙏🤍 Публікація від Ольга Богатиревіч (@olgabogatyrevich)12 Авг 2020 о 7:51 PDT Видання Tut.by повідомляє про ще трьох звільнених. З телеканалу СТВ звільнилася ведуча Тетяна Бородкіна, а з "Першого каналу білоруського радіо" пішли Олександр Шустер Тетяна Філіпченко. Про звільнення повідомив і ведучий військової програми "Арсенал" на телеканалі "Білорусь 1" Володимир Бурко. Він також закликав військових в жодному разі не виконувати наказів на застосування зброї проти народу. Подивитися цю публікацію в Instagram Всім привіт. Мене звуть Володимир Бурко. Я ведучий заходів і до недавнього часу провідний військової програми «Арсенал» на каналі "Білорусь 1". Почну з головного: я більше не провідний цього телепроекту, пішов сам, не без пригод, але пішов. - 5 років я негласно був медійним обличчям міністерства оборони республіки Білорусь - 5 років я вів програму над створенням якої трудилася велика команда приголомшливих людей, кожного з яких я обійму при зустрічі і сподіваюся вони мені дадуть відповідь взаємністю - 5 років я з дуже серйозним обличчям розповідав про тому, що наша армія сама доблесна і сильна, військова техніка найсучасніша, а весь вищий офіцерський склад - приклад для наслідування ... - 5 років я читав новини, які добровільно-примусово вранці в неділю дивився весь особовий склад збройних сил - 5 років - це більше 3 поколінь призовників, служили 1.5 року в усіх видах і родах військ До чого я це все ... Я ніколи б, навіть в найстрашнішому сні, не подумав, що солдати і техніка, про які я розповідав, можуть бути застосовані проти свого народу ... Проти мирного населення країни, проти жінок і не дай Бог дітей. Я хочу звернутися до військових: солдатам і офіцерам. Ви чекаєте наказу. Ви прекрасно усвідомлюєте яким буде цей наказ і швидше за все розумієте якими будуть наслідки для білорусів, які просто хотіли справедливості, а отримають від вас кулю ... Схаменіться поки не пізно ... Донесіть раді безпеки і своєму керівництву, що ваші методи і методи суміжних структур є варварськими і антигуманними. Серед верхівки міністерства оборони багато різних людей. Мені здається, як і у всіх структурах, є лизоблюди і кар'єристи, але є і справжні офіцери, які пройшли війни, бачили обличчя смерті і таких офіцерів більшість. Я прошу Вас прийняти вірне рішення, рішення, яким ми, білоруси будемо пишатися, тому що поки тільки наростає ненависть від того, що ми бачимо ... І в кінці. Ніхто не хоче війни. Всі акції проходять і будуть проходити мирно. Люди хочуть справедливості, люди просять їх не обманювати, люди просять свободи. За останній пункт відповідаєте саме ви, так що все вийде. Ми поруч і завжди допоможемо. # Ведущійвладімірбурко # мизачестниеновості # нетвойне За останній пункт відповідаєте саме ви, так що все вийде. Ми поруч і завжди допоможемо. # Ведущійвладімірбурко # мизачестниеновості # нетвойне За останній пункт відповідаєте саме ви, так що все вийде. Ми поруч і завжди допоможемо. # Ведущійвладімірбурко # мизачестниеновості # нетвойне Публікація від ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ВОЛОДИМИР Бурко (@vladimir_burko)12 Авг 2020 о 9:12 PDT "Схаменіться поки не пізно ... Донесіть заради безпеки і своєму керівництву, що ваші методи і методи суміжних структур є варварськими і антигуманними", - заявив він. Про припинення роботи на державному каналі повідомив Андрій Макайонок Андрій Єгорович. Він був ведучим програми "дістатися раніци, Білорусь!". Також позвільняли журналісти Максим Островський, Олександр Лучонок і ведуча Ольга Белмач. Подивитися цю публікацію в Instagram Сьогодні я припинив співпрацю з Белтелерадіокомпанії. Можу сказати тільки спасибі всій команді телеканалу «НТВ-Білорусь» за майже 5 років спільної роботи. «ЧП.by» - потрібний проект, де мені не доводилося переступати через совість. Але СЬОГОДНІ я розумію, що не зможу бути чесним перед собою при зустрічі в ефірі з деякими гостями програми. Я вірю, що все зміниться і ми не будемо ділити один одного на відсотки. Ми велика нація і гідні того, чого хочемо! PS # насмалономиесть - вже не актуально, # НасМногоІмиЕсть # Білорусь Публікація від Макс Островський (@ostrmax)13 Авг 2020 на 3:49 PDT Подивитися цю публікацію в Instagram Тим, хто по той бік екрану, більше мовчати не хочу! Думаю, ні для кого не секрет, що вся інформація, яка транслюється по ТБ, чітко вивірена, не один раз прочитана редакторами і ідеологами. Є певна тактика, планування, стратегія впливати на наші уми. Основна суть - акуратно і ненав'язливо вселяти людям, що наша країна не перебуває в «застої». Якщо в якій-небудь сфері або галузі провал -для згладжування кутів удар на себе приймає місцева вертикаль. Це все, ще раз повторюся, стратегія! Висновок, до якого я прийшов. Кожен випуск новин - продуманий хід. Тому зараз найсильніше вражає - чому хлопці почали так здавати свої позиції. - Філігранна перемога з 80% голосів за АГЛ? Як мені здається, філігранно сфальсифікувати при нинішньому розколі суспільства - це «намалювати» 50+, і явно не настільки масовий масштабу набуло б нинішнє протестний рух! - У протестуючих є ляльководи? Вийдіть на вулицю і поставте це питання людям. Почуєте мало не одноголосний відповідь, чим вони керуються. Сам особисто цікавився. Це виключно ініціатива кожного, а заперечувати і звинувачувати у всьому Захід або об'єднаний штаб - заперечувати свою поразку. Давайте згадаємо, як минулої весни свою перемогу святкував нинішній Президент України Володимир Зеленський. Там був справжній СВЯТО. У всіх наших держЗМІ підкреслюють те ж саме, тільки чому ви закликаєте розігнати народне «веселощі» ?! - Утримувати Тіхановском в ЦВК 6 годин і сподіватися, що саме тому білоруси не підуть на протест? Це ще більше розгарячить народ, вже доведено! Символ протесту Сьогодні не Тіхановском, а самі люди! (Продовження в каруселі) - У протестуючих є ляльководи? Вийдіть на вулицю і поставте це питання людям. Почуєте мало не одноголосний відповідь, чим вони керуються. Сам особисто цікавився. Це виключно ініціатива кожного, а заперечувати і звинувачувати у всьому Захід або об'єднаний штаб - заперечувати свою поразку. Давайте згадаємо, як минулої весни свою перемогу святкував нинішній Президент України Володимир Зеленський. Там був справжній СВЯТО. У всіх наших держЗМІ підкреслюють те ж саме, тільки чому ви закликаєте розігнати народне «веселощі» ?! - Утримувати Тіхановском в ЦВК 6 годин і сподіватися, що саме тому білоруси не підуть на протест? Це ще більше розгарячить народ, вже доведено! Символ протесту Сьогодні не Тіхановском, а самі люди! (Продовження в каруселі) - У протестуючих є ляльководи? Вийдіть на вулицю і поставте це питання людям. Почуєте мало не одноголосний відповідь, чим вони керуються. Сам особисто цікавився. Це виключно ініціатива кожного, а заперечувати і звинувачувати у всьому Захід або об'єднаний штаб - заперечувати свою поразку. Давайте згадаємо, як минулої весни свою перемогу святкував нинішній Президент України Володимир Зеленський. Там був справжній СВЯТО. У всіх наших держЗМІ підкреслюють те ж саме, тільки чому ви закликаєте розігнати народне «веселощі» ?! - Утримувати Тіхановском в ЦВК 6 годин і сподіватися, що саме тому білоруси не підуть на протест? Це ще більше розгарячить народ, вже доведено! Символ протесту Сьогодні не Тіхановском, а самі люди! (Продовження в каруселі) чим вони керуються. Сам особисто цікавився. Це виключно ініціатива кожного, а заперечувати і звинувачувати у всьому Захід або об'єднаний штаб - заперечувати свою поразку. Давайте згадаємо, як минулої весни свою перемогу святкував нинішній Президент України Володимир Зеленський. Там був справжній СВЯТО. У всіх наших держЗМІ підкреслюють те ж саме, тільки чому ви закликаєте розігнати народне «веселощі» ?! - Утримувати Тіхановском в ЦВК 6 годин і сподіватися, що саме тому білоруси не підуть на протест? Це ще більше розгарячить народ, вже доведено! Символ протесту Сьогодні не Тіхановском, а самі люди! (Продовження в каруселі) чим вони керуються. Сам особисто цікавився. Це виключно ініціатива кожного, а заперечувати і звинувачувати у всьому Захід або об'єднаний штаб - заперечувати свою поразку. Давайте згадаємо, як минулої весни свою перемогу святкував нинішній Президент України Володимир Зеленський. Там був справжній СВЯТО. У всіх наших держЗМІ підкреслюють те ж саме, тільки чому ви закликаєте розігнати народне «веселощі» ?! - Утримувати Тіхановском в ЦВК 6 годин і сподіватися, що саме тому білоруси не підуть на протест? Це ще більше розгарячить народ, вже доведено! Символ протесту Сьогодні не Тіхановском, а самі люди! (Продовження в каруселі) як минулої весни свою перемогу святкував нинішній Президент України Володимир Зеленський. Там був справжній СВЯТО. У всіх наших держЗМІ підкреслюють те ж саме, тільки чому ви закликаєте розігнати народне «веселощі» ?! - Утримувати Тіхановском в ЦВК 6 годин і сподіватися, що саме тому білоруси не підуть на протест? Це ще більше розгарячить народ, вже доведено! Символ протесту Сьогодні не Тіхановском, а самі люди! (Продовження в каруселі) як минулої весни свою перемогу святкував нинішній Президент України Володимир Зеленський. Там був справжній СВЯТО. У всіх наших держЗМІ підкреслюють те ж саме, тільки чому ви закликаєте розігнати народне «веселощі» ?! - Утримувати Тіхановском в ЦВК 6 годин і сподіватися, що саме тому білоруси не підуть на протест? Це ще більше розгарячить народ, вже доведено! Символ протесту Сьогодні не Тіхановском, а самі люди! (Продовження в каруселі) Публікація від Александр Лучонок (@casper_estonia)13 Авг 2020 о 2:15 PDT Подивитися цю публікацію в Instagram Я БІЛЬШЕ НЕ РАБОТАЮ НА ТБ. Сьогодні в прямому ефірі в програмі «День у великому місті» на телеканалі «Білорусь 1» мав вийти черговий випуск моєї рубрики з етикету. Але не вийде. Дякую людям, які працювали зі мною поруч. Ви - відмінна професійна команда. І вибачте мене за цей пост. Не змогла промовчати. До слова, на радіо «Юнистар» у мене сьогодні теж останній ефір. Але це зовсім інша історія. Усіх люблю! А ДАЛІ Я не стримався. ЩЕ РАЗ ПРОСТИТЕ ВСЕ! У моїй країні відбувається повний піzдец !!! Це я вам як експерт з етикету кажу! Білоруси, тримайтеся, ви заслуговуєте бути щасливими! І живими! Силовики, зупиніться! Я - НАРОД БІЛОРУСІ !!! # Остановітенасіліе # нестреляйтевлюдей # жівебеларусь. . . Публікація від Ольга Бельмач (@olgabelmach)11 Авг 2020 о 11:56 PDT Незабаром стало відомо і про звільнення журналіста Дмитра Семченка з телеканалу "ОНТ". Він очолював президентський пул кореспондентів на каналі. Також з'являється інформація і про звільнення працівників державного інформаційного агентства БЕЛТА. Зокрема, таке рішення вже прийняв журналіст Павло Горбач. Як повідомляли Українські Новини, з початку протестів в Білорусі затримали 64 журналістів. Також затриманий в Гродно силовиками активіст розповів Українським Новинам про жорстоке допиті у в'язниці.