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05 серпня 2020, середа, 05:50 9
Життя 2020-08-05T07:00:03+03:00
Українські Новини
Наприкінці місяця можливі заморозки. Прогноз погоди на серпень від Гідрометцентру

Наприкінці місяця можливі заморозки. Прогноз погоди на серпень від Гідрометцентру

Валерия Драгомирова
Погода, Прогноз погоди, Гідрометцентр, Довгостроковий прогноз погоди, серпень, погода в серпні
Погода в серпні. Фото: Валерія Назаренко
Погода в серпні. Фото: Валерія Назаренко

Тоді як синоптики не прогнозують нічого аномального в останній місяць літа, Український гідрометеорологічний центр прогнозує в серпні середньомісячну температуру +19 ... +24 градусів.

Про це сказано в повідомленні Гідрометцентру, передають Українські Новини.

"Середня місячна температура передбачається 19-24 градусів тепла (в горах 16-17 градусів тепла), що на 1-2 градус вище середніх багаторічних значень", — сказано в повідомленні.

Абсолютний максимум температури повітря становить 34-41°, в Луганській області місцями 42°, в гірських районах 26-33 °.

Абсолютний мінімум -1-7 ° тепла, на півдні до 11 ° тепла, в західних, північних, східних та Запорізькій областях місцями 0-2° морозу.

Заморозки на поверхні ґрунту фіксувалися в кінці місяця в Україні, крім південних і більшості центральних областей.

Середня місячна кількість опадів становить в південній частині 27-59 мм, на решті території 35-76 мм, в Карпатах і Прикарпатті до 145 мм.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні


Крім того, в Києві середньомісячна температура в липні була на 2,6°С вище норми. 

 

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