Наприкінці місяця можливі заморозки. Прогноз погоди на серпень від Гідрометцентру

Тоді як синоптики не прогнозують нічого аномального в останній місяць літа , Український гідрометеорологічний центр прогнозує в серпні середньомісячну температуру +19 ... +24 градусів.

Про це сказано в повідомленні Гідрометцентру, передають Українські Новини.

"Середня місячна температура передбачається 19-24 градусів тепла (в горах 16-17 градусів тепла), що на 1-2 градус вище середніх багаторічних значень", — сказано в повідомленні.

Абсолютний максимум температури повітря становить 34-41°, в Луганській області місцями 42°, в гірських районах 26-33 °.

Абсолютний мінімум -1-7 ° тепла, на півдні до 11 ° тепла, в західних, північних, східних та Запорізькій областях місцями 0-2° морозу.

Заморозки на поверхні ґрунту фіксувалися в кінці місяця в Україні, крім південних і більшості центральних областей.

Середня місячна кількість опадів становить в південній частині 27-59 мм, на решті території 35-76 мм, в Карпатах і Прикарпатті до 145 мм.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.



Крім того, в Києві середньомісячна температура в липні була на 2,6°С вище норми.