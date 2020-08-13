У кінці серпня Євросоюз може ввести санкції проти Білорусі, - ЗМІ

Нові санкції проти Білорусі через жорстке придушення протестів Євросоюз може ввести вже в кінці серпня, після обговорення міністрами закордонних справ ЄС - 27-28 серпня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяви джерел серед дипломатів і європейських чиновників.

У п'ятницю, 14 серпня, міністри закордонних справ ЄС проведуть екстрені переговори щодо Білорусі - за введення санкцій виступили Німеччина, Литва, Латвія, Швеція і Австрія, однак Угорщина виступила за діалог з Білоруссю.

Санкції, як і у випадку з Росією, припускають заборони на поїздки і заморожування активів у ЄС.

Також обмеження можуть бути застосовані щодо деяких посадових осіб білоруського ЦВК і органів безпеки. У ширшому варіанті - щодо державних чиновників.

Як повідомляли Українські Новини, Євросоюз пригрозив Лукашенко санкціями за репресії і сфальсифіковані вибори.

Крім того, Лукашенко назвав активістів безробітними і попросив їх влаштуватися на роботу.

На протестах в Білорусі були затримані 9 українців, а також побитий український фотокореспондент.