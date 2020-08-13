підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
13 серпня 2020, четвер, 20:48 6
Європа 2020-08-13T22:15:02+03:00
Українські Новини
У кінці серпня Євросоюз може ввести санкції проти Білорусі, - ЗМІ

У кінці серпня Євросоюз може ввести санкції проти Білорусі, - ЗМІ

Ольга Фандорина
Лукашенко, Білорусь, Санкції
Прапор. Фото: pixabay
Прапор. Фото: pixabay

Нові санкції проти Білорусі через жорстке придушення протестів Євросоюз може ввести вже в кінці серпня, після обговорення міністрами закордонних справ ЄС - 27-28 серпня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяви джерел серед дипломатів і європейських чиновників.

У п'ятницю, 14 серпня, міністри закордонних справ ЄС проведуть екстрені переговори щодо Білорусі - за введення санкцій виступили Німеччина, Литва, Латвія, Швеція і Австрія, однак Угорщина виступила за діалог з Білоруссю.

Санкції, як і у випадку з Росією, припускають заборони на поїздки і заморожування активів у ЄС.

Також обмеження можуть бути застосовані щодо деяких посадових осіб білоруського ЦВК і органів безпеки. У ширшому варіанті - щодо державних чиновників.

Як повідомляли Українські Новини, Євросоюз пригрозив Лукашенко санкціями за репресії і сфальсифіковані вибори.

Крім того, Лукашенко назвав активістів безробітними і попросив їх влаштуватися на роботу.

На протестах в Білорусі були затримані 9 українців, а також побитий український фотокореспондент.

Більше новин про: Лукашенко Білорусь Санкції

Київ включили в "жовту зону" карантину
В МОЗ оновили список "червоної зони". У яких містах і регіонах посилять карантин
Новини
Усі сім'ї, постраждалі від вибуху на Позняках, отримали нові квартири 22:26
У Дніпрі викрили конвертаційний центр з оборотом у 500 млн гривень 22:07
Туреччина відклала відкриття шкіл через нові спалахи коронавірусу 21:57
"ЗА Майбутнє" та Аграрна партія об’єднали виборчі штаби перед місцевими виборами 21:44
Вінниця має відкрити всі дитячі садки до 25 серпня 21:38
більше новин
На Прикарпатті нашестя гадюк. Що робити, коли вкусить змія 19:57
Верещук: будівництво Київської обхідної дороги розпочнеться в 2021 р. 20:46
Експерт оцінив шанси Притули на виборах: стане мером, коли Вакарчук стане президентом 15:02
"Всі на робочих місцях": в ОАСК прокоментували оголошення п'ятьох суддів в розшук 12:04
Партія
"Наш край" Сумщини на чолі з Деркачем візьме участь у виборах до рад усіх рівнів 13:55 Фото
більше новин
Опозиційні протести в Білорусі.Фото: Наша Ніва
Із незрозумілою жорстокістю та знущаннями: затриманий на протестах активіст у Білорусі розповів про допит у в'язниці 19:27
Український розвідник загинув на Донбасі при виконанні бойового завдання 08:48
В Україні кількість нових випадків COVID-19 зростає другий день поспіль 09:27
Нобелівська лауреатка Алексієвич закликала Лукашенка піти у відставку 08:59
В Україні новий антирекорд — на коронавірус захворіли 1 592 людини за добу 09:16
більше новин
З початку протестів у Білорусі затримали 64 журналісти
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok