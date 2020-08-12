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  • Лукашенко назвав протестувальників безробітними і попросив їх влаштуватися на роботу
12 серпня 2020, середа, 16:09 8
Європа 2020-08-12T17:30:02+03:00
Українські Новини
Лукашенко назвав протестувальників безробітними і попросив їх влаштуватися на роботу

Лукашенко назвав протестувальників безробітними і попросив їх влаштуватися на роботу

Александр Савич
Білорусь, Олександр Лукашенко, протести в Білорусі
Олександр Лукашенко. Фото: пресслужба президента Білорусі
Олександр Лукашенко. Фото: пресслужба президента Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав протестувальників людьми з кримінальним минулим і безробітними в той час, як з'явилася інформація про те, що під час протестів в Білорусі міліція застосувала вогнепальну зброю. Про це повідомляє Белта.

Сьогодні, 12 серпня, Лукашенко зібрав в Мінську нараду з актуальних питань, серед яких обговорювалися і нинішні акції протесту в різних містах Білорусі.

"Зрозуміло із ситуації, що найважливішими завданнями, які зараз стоять перед органами влади, і зокрема Радою безпеки (може, і перш за все), є забезпечення безпеки наших громадян, захист конституційного ладу та забезпечення нормального функціонування державних органів управління", - заявив Лукашенко .

Він наголосив, що фундаментом всього є економіка країни, і доручив уряду вжити необхідних заходів для її функціонування.

"Всі, хто хочуть працювати, хто прагне працювати, мають мати роботу і, відповідно, заробітну плату. Всі, хто сьогодні не працює, мають бути вивчені, і їм має бути запропонована робота, - наголосив білоруський лідер. - Основа всіх цих так званих протестувальників - люди з кримінальним минулим і сьогодні безробітні. Немає роботи, значить, "гуляй дядько по вулицях і проспектах". Тому я по-доброму прошу і попереджаю всіх: влаштуватися на роботу тим, хто не працює", - сказав Лукашенко.

Крім цього на нараді обговорювалися питання ЗМІ, ідеології та кадрової політики.

Як повідомляли Українські новини, Євросоюз пригрозив Лукашенку санкціями за репресії проти учасників протесту і фальсифікації на виборах.

Також в лікарнях Білорусі після 2 днів протестів виявилися сотні постраждалих .

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