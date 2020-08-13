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13 серпня 2020, четвер, 18:30 9
Політика 2020-08-13T19:45:01+03:00
Українські Новини
Майже половина українців вважає, що влада погано бореться з коронавірусом

Майже половина українців вважає, що влада погано бореться з коронавірусом

Елена Новикова
Соціологічне опитування, партії, коронавірус в Україні
Соціальне опитування. Фото:
Соціальне опитування. Фото: "Рейтинг"

46,1% респондентів, опитаних у липні соціологічною службою Центру Разумкова і центром соціальних і маркетингових досліджень "Соціс", вважають, що влада робить недостатньо для боротьби з епідемією коронавірус, який за добу в Україні виявили у 1 592 осіб.

Про це свідчать результати опитування, передають Українськi Новини.

У респондентів запитали, що вони думають стосовно зусиль влади по боротьбі з поширенням епідемії коронавірусу на території Украіни.

46,1% вважають, що влада щось робить, але цього недостатньо, також 21% вважають, що влада робить все, що може, 21,2% вважають, що влада нічого не робить.

12,8% респондентів вважають, що найбільше для боротьби з коронавірусом робить партія "Європейська солідарність", 12,5% вважають, що найбільше робить партія "опозиційна платформа - За життя", 11,3% - "Слуга народу", 4,4% - партія "Батьківщина", 1,3% - партія "Голос", 1,1% - партія "Українська стратегія Гройсмана", 1 % - партія "Сила та честь" .

Крім того, 38,0% опитаних вважають коронавірус небезпечним захворюванням, 38,5% вважають, що його небезпека перебільшується, 18,3% опитаних вважають, що коронавірус може мати катастрофічні наслідки.

Опитування проводилося з 21 по 28 липня, методом збору інформації було приватне інтерв'ю.

Всього було опитано 4 тисячі респондентів віком старше ніж 18 років.

Як повідомляли Українськi Новини, у Президента Володимира Зеленського продовжують знижуватися рейтинги.

Крім того, за опитуванням соціологічної групи "Рейтинг" від 24-28 червня, 34,6% респондентів проголосували б за Зеленського, 11,4 % - за Порошенка, а 11,2% - за Бойка на виборах глави держави.

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