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  • У Китаї знайшли коронавірус у курячих крильцях з Бразилії
13 серпня 2020, четвер, 17:33 5
Світ 2020-08-13T18:45:02+03:00
Українські Новини
У Китаї знайшли коронавірус у курячих крильцях з Бразилії

У Китаї знайшли коронавірус у курячих крильцях з Бразилії

Елизавета Кесельман
Китай, м'ясо, коронавірус в Китаї, коронавірус у світі
У Китаї знайшли коронавірус в курячих крильцях. Фото: Pixabay
У Китаї знайшли коронавірус в курячих крильцях. Фото: Pixabay

Уряд Китаю, де почали фіксувати нові спалахи коронавірусу, заявив, що виявили коронавірус у зразку заморожених курячих крилець, імпортованих з Бразилії. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що випадок виявили в Шеньчжені на півдні Китаю. Органи охорони здоров'я Шеньчженя негайно відстежили і протестували людей, які могли контактувати з продуктом, усі результати виявилися негативними. У заяві говориться, що всі супутні товари на складі теж показали негативний результат.

Влада зараз відстежує вже продані товари тієї ж марки.

Окрім цього, в Китаї зафіксували вже сім випадків, коли вірус знаходили на упаковці імпортних морепродуктів. Ці інциденти викликали побоювання з приводу безпеки імпортних продуктів харчування. Китайські органи охорони здоров'я закликали населення з обережністю купувати імпортне м'ясо і морепродукти. У китайських соціальних мережах деякі користувачі закликають призупинити імпорт заморожених продуктів.

Як повідомляли Українські Новини, ВООЗ відправить експертів в Китай для пошуку джерела виникнення коронавірусу.

Також Китай виявив новий вид свинячого грипу, що провокує пандемію.

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