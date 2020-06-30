Китай виявив новий вид свинячого грипу, який викликає пандемію

У той час, як Шмигаль оголосив про другу хвилю пандемії в Україні, а Всесвітня організація охорони здоров'я відправить в Китай групу експертів, щоб вивчити джерело виникнення коронавірусу, дослідники у Китаї виявили новий тип свинячого грипу G4, який, можливо, викликає пандемію. Генетично він походить від штаму H1N1, який викликав пандемію в 2009 році. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на дослідження в американському науковому журналі PNAS.

Як передає видання, з 2011 по 2018 рік дослідники взяли 30 тисяч носових мазків у свиней в десяти провінціях і в ветеринарній лікарні, і таким чином виділили 179 вірусів свинячого грипу.

За отриманими даними, вірус має всі основні ознаки того, що він дуже пристосований до зараження людей.

Вчені провели низку експериментів, зокрема на тхорах, які широко використовують у дослідженнях грипу, оскільки вони відчувають симптоми, подібні до людських.

Виявилося, що G4 є високо інфекційним, розмножується у клітинах людини і викликає у тхорів більш серйозні симптоми, ніж інші віруси. Дослідження також показало, що імунітет, який людина отримує в результаті впливу сезонного грипу, не забезпечує захист від G4.

Згідно з аналізами крові на антитіла, створеним в результаті дії вірусу, більш ніж кожен десятий працівник свинячої ферми був зараженим.

"Викликає занепокоєння те, що зараження вірусом G4 людиною сприятиме адаптація людини і це збільшуватиме ризик розвитку пандемії серед людей", - заявили дослідники, закликавши до невідкладних заходів із спостереження за людьми, які працюють зі свинями.

"Дослідження є корисним нагадуванням про те, що ми постійно піддаємося ризику появи нових збудників зоонозних, і що тварини на фермах, з якими люди мають більш тісний контакт, ніж з дикими, можуть бути джерелом важливих пандемічних вірусів", - зазначив завідувач кафедри ветеринарної медицини Кембридзького університету Джеймс Вуд.

Як повідомляли Українські Новини, у Нідерландах вперше у світі зафіксували передачу коронавірусу від тварини до людини.