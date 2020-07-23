Коронавірус у Китаї: зафіксовано нові безсимптомні випадки

Незважаючи на те, в закритому на карантин Пекіні за тиждень не зафіксували нових випадків коронавірусу, у четвер, 23 липня, материковий Китай повідомив про 22 нові випадки активної форми COVID-19. Про це з посиланням на дані Національної комісії з охорони здоров'я Китаю, повідомляє People's Daily, Сһіпа.

Всього нових випадків 82, 31 з яких безсимптомні. Так, троє хворих заразилися за кордоном, 19 підхопили інфекцію усередині країни. З них 18 випадків фіксують в адміністративному центрі Синьцзян-Уйгурського автономного району Урумки, де кілька днів тому зафіксували спалах COVID-19.

Всього в Китаї на лікуванні залишаються 240 пацієнтів з активною формою COVID-19, стан одинадцяти з них оцінюють як критичний.

Тим часом у Пекіні, вже 17 днів поспіль не виявляють жодного випадку інфікування. Зазначається, що 256 пацієнтів вже одужали, а 8 інфікованих з безсимптомним перебігом хвороби залишаються під спостереженням лікарів.

З початку спалаху в країні SARS-CoV-2 захворіли 83 729 осіб. 4 634 пацієнта померли, тоді як понад 78 тисяч вже одужали і виписалися з медустанов.

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