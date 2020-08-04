США хочуть отримати вакцину від COVID-19 до початку виборів. У процес розробки може втрутитися політика

Сполучені Штати Америки вже почали масове випробування вакцини від коронавірусу на людях, проте її розробники вважають, що процес розробки може втрутитися політика, оскільк президент США Дональд Трамп хоче отримати вакцину до виборів, які призначені на 3 листопада. Про це повідомляє The New York Times.

Як зазначає видання, навесні Міністерство охорони здоров'я і соціальних служб США планувало організувати широкий доступ до вакцини вже в жовтні цього року.

"Терміни дедлайну особливо добре перетинаються з прагненням президента Трампа приборкати вірус перед виборами в листопаді", - повідомляє відомство.

Але терміни перенесли на кінець цього року. Видання пише, що Трамп все таки натисне на Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA), ігноруючи недостатні дані щодо вакцини, і спробує дати принаймні обмежений дозвіл на випуск вакцини до президентських виборів 3 листопада.

Як повідомляли Українські Новини, Великобританія показала перші результати тестування вакцини від коронавірусу на людях.

Крім того, Оксфордську вакцину від коронавірусу, тестування на людях якої показало позитивні результати, можуть випустити вже до кінця цього року.